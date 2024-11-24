Одна з країн НАТО завадила Росії окупувати Одесу та Миколаїв: посол розповів, як це їй вдалося

Крок обмежив можливості Росії використовувати свою військово-морську перевагу

Захопити Одесу та Миколаїв Росії завадило закриття проток Босфор і Дарданелли. На такий крок пішла Туреччина, яка перекрила обидві протоки відповідно до конвенції Монтре.

Це суттєво обмежило можливості Росії використовувати свою військово-морську перевагу під час війни проти України. Про це в інтерв’ю "Укрінформ" заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", — зауважив посол.

Боднар також відзначив роль Туреччини як важливого транспортного хабу для України. Завдяки "транспортному безвізу", що діє між країнами, українські перевізники мають змогу без ліцензій та додаткових дозволів транспортувати вантажі через територію Туреччини. Це значно спрощує постачання критично важливих товарів в умовах війни.

"Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, нормативна база не дозволяла заїзду українським перевізникам для транспортування цих вантажів. Нині ж триває транспортний безвіз", — додав Боднар.

Для довідки: Конвенція Монтре — міжнародна угода, якою відновлено суверенітет Туреччини над Чорноморськими протоками та яка регулює морський рух протоками між Чорним та Середземним морями. Документ прийнятий на Конференції про режим Чорноморських проток, яка проходила 22 червня — 21 липня 1936 в місті Монтре (Швейцарія). Підписана 20 липня 1936 року та набула чинності 9 листопада 1936 року.

У мирний час конвенція гарантує "повну свободу" проходу для всіх цивільних суден та обмеження кількості, тоннажу й озброєння військових суден, з окремими положеннями, що регулюють спосіб їх входу та тривалість перебування.

Для проходження територією Туреччини протоками військові кораблі повинні надати завчасне сповіщення турецькій владі, яка, зі свого боку, повинна повідомити інших учасників конвенції. Під час війни, в якій Туреччина не бере участі, військові кораблі держав, що перебувають у стані війни, не можуть проходити через протоки, за винятком випадків повернення на свою базу.

У випадку якщо Туреччина перебуває у стані війни або відчуває загрозу війни, вона може прийняти будь-яке рішення щодо проходу військових кораблів, як вважає за потрібне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Туреччина зробила неприємні і для Росії, і для НАТО заяви. Там заявили, що прохід протоками буде закрито для усіх військових кораблів країн, які не мають виходу до Чорного моря.