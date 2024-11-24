Одна из стран НАТО помешала России оккупировать Одессу и Николаев: посол рассказал, как это удалось

Шаг ограничил возможности России использовать свое военно-морское превосходство

Захватить Одессу и Николаев России помешало закрытие проливов Босфор и Дарданеллы. На такой шаг пошла Турция, которая перекрыла оба пролива в соответствии с конвенцией Монтре.

Это существенно ограничило возможности России использовать свое военно-морское превосходство во время войны против Украины. Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы должны быть оккупированы в результате операций с моря", — отметил посол.

Боднар также отметил роль Турции как важного транспортного хаба для Украины. Благодаря "транспортному безвизу", действующему между странами, украинские перевозчики могут без лицензий и дополнительных разрешений транспортировать грузы через территорию Турции. Это значительно упрощает поставку критически важных товаров в условиях войны.

"Раньше, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, нормативная база не позволяла заезду украинским перевозчикам для транспортировки этих грузов. Сейчас продолжается транспортный безвиз", — добавил Боднар.

Для справки: Конвенция Монтре — международное соглашение, возобновившее суверенитет Турции над Черноморскими проливами и регулирующее морское движение проливами между Черным и Средиземным морями. Документ принят на Конференции о режиме Черноморских проливов, которая проходила 22 июня — 21 июля 1936 г. в городе Монтре (Швейцария). Подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября 1936 года.

В мирное время конвенция гарантирует "полную свободу" прохода для всех гражданских судов и ограничение количества, тоннажа и вооружения военных судов с отдельными положениями, регулирующими способ их входа и продолжительность пребывания.

Для прохождения по территории Турции проливами военные корабли должны предоставить заблаговременное извещение турецким властям, которые, со своей стороны, должны сообщить другим участникам конвенции. Во время войны, в которой Турция не участвует, военные корабли государств, находящихся в состоянии войны, не могут проходить. через проливы, за исключением случаев возвращения на свою базу.

В случае если Турция находится в состоянии войны или ощущает угрозу войны, она может принять любое решение по проходу военных кораблей, как считает нужным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Турция сделала неприятные и для России, и для НАТО заявления. Там заявили, что проход по проливам будет закрыт для всех военных кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю.