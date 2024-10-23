В НАТО вважають, що причин для хвилювання щодо участі Туреччини в саміті БРІКС немає

У Північноатлантичному Альянсі дуже дивно відреагували на участь Туреччини у саміті антизахідної організації БРІКС в Казані. НАТО вважає, що Туреччина має право співпрацювати з проросійськими та прокитайськими країнами і побоювань щодо таких дій турецького уряду в Альянсі нібито немає.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції 22 жовтня. Він зробив реверанс у бік Туреччини, сказавши, що вона – "дуже важливий союзник у НАТО".

"Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з БРІКС. Вони мають на це суверенне право, що може іноді призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в рамках НАТО", – сказав він.

Рютте додав, що Туреччина "популярна в НАТО", а Альянс "популярний у Туреччині". Тому, на його думку, немає приводів хвилюватися, що Анкара вирішить перейти на бік контрольованої Китаєм організації БРІКС.

Нагадаємо, ще на початку вересня стало відомо, що Туреччина планує подати заявку на приєднання до БРІКС. Попри те, що вона є членом Ради Європи та партнером ЄС, країна хоче розширити свої глобальні зв'язки за межами традиційного західного альянсу.

Окрім Туреччини, є ще один "зашкварений", який помчав до Казані на саміт БРІКС. Це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Тільки 22 жовтня в його офісі спромоглися відповісти на претензії України щодо того, що Гутерріш їде на саміт БРІКС, але проігнорував саміт миру у Швейцарії.