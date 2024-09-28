Знову вдарили у спину? Китай, Бразилія, Туреччина і Казахстан висловилися щодо ядерних погроз Росії

У тексті не згадується жодна країна, проте скоріше за все, ця заява спрямована конкретно проти Росії

Дванадцять країн світу, в тому числі Китай, Бразилія, Туреччина і Казахстан, виступили зі спільною заявою щодо неприпустимості використання ядерного озброєння, або озвучування погроз застосувати цю зброю. Заяву оприлюднили в рамках засідань Генеральної асамблеї ООН цього тижня.

Про це пише "Укрінформ". Зазначається, що заяву окрім Китаю, Казахстану, Бразилії та Туреччини підписали Південна Африка, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Кенія та Замбія.

"Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної", – зазначається у документі.

Окрім того, в заяві сказано, що цивільна інфраструктура, в тому числі мирні ядерні об'єкти та енергетика, не повинні бути цілями. У тексті не згадується жодна країна, проте скоріше за все, ця заява спрямована конкретно проти Росії, так званий "президент" якої Володимир Путін нещодавно спробував залякати західні держави змінами у "ядерній доктрині".

Нагадаємо, своїй заяві міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що Захід не боїться "ядерної риторики" Путіна. Він наголосив на тому, що західні країни продовжуватимуть діяти відповідно до своїх переконань, попри погрози російського лідера.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував зміни в ядерній доктрині РФ. За його словами, у цьому немає "нічого нового". Глава Польщі пояснив, що якщо дивитися на ці новини холодно і без паніки, то слід чітко зазначити: це повторює те, що вже багато років написано у російській військовій доктрині.