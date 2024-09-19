Санкції спрацювали? Туреччина влаштувала неприємний сюрприз для Росії

Турецькі банки почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до ЄС та інші країни

Майже всі турецькі банки вирішили відмовитися від роботи з Росією. Спроби РФ домовитися з Туреччиною про розблокування банківських платежів тривали понад пів року і зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє ТАРС, посилаючись на інформацію від джерела, знайомого із ситуацією. Зазначається, що банки вирішили відмовитися від обслуговування угод, пов’язаних із Росією та Білоруссю.

Платежі для російських компаній припинили всі кредитні організації Туреччини з іноземною участю. До них тепер мають намір приєднатися державні та приватні банки, які не мають закордонних партнерів.

У матеріалі йдеться про те, що турецькі банки таким чином хочуть "убезпечити себе від можливих проблем у майбутньому у вигляді потенційних обмежень та санкцій".

Щоб продовжувати обслуговувати російсько-турецьку торгівлю, фактично в країні залишився єдиний банк — Emlak Katılım. Він продовжує платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах та євро багато турецьких банків відразу блокують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці грудня Байден підписав указ про економічні заходи щодо фінансових установ, які допомагають Росії купувати підсанкційні військові товари. Йдеться про угоди у сфері оборони, технологій, будівництва, а також аерокосмічної та обробної галузей.