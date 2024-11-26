"Ми — військові". У ТЦК пояснили, хто і як може розформувати систему терцентрів комплектування

Система ТЦК має багато ступенів, каже Роман Істомін

Імовірний процес розформування терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) може розтягтися на невідомий строк, оскільки ніхто не знає, як саме це буде проходити, і якому органу чи структурі мають бути передані їхні функції.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він пояснив, що розформування відрізняється від реформи, і тут поки ніякої ясності щодо того, як це може бути реалізовано, нема.

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— Звісно ж, ТЦК та СП цим не займатимуться. Ми — військові. Буде наказ на переміщення, то продовжимо виконувати службові завдання в іншому підрозділі. Ну, а цивільні, які працюють у штаті, шукатимуть інше місце роботи, — каже речник.

За його словами, наказ має надійти по лінії Міноборони, оскільки діяльність терцентрів комплектування координується та спрямовується МОУ. Воно ж утворює, ліквідує і реорганізує ТЦК та СП.

— Безпосереднє ж керівництво ТЦК та СП і контроль за їхньою діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ, яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК та СП з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу та Міноборони, — каже майор Істомін.

Він пояснив, що для запуску процесу розформування системи терцентрів комплектування потрібно буде змінити чи скасувати Положення про ТЦК, визначене Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

— В ньому прописано, що Положення про центри рекрутингу, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджує Кабінет міністрів. На його виконання прийнято постанову КМУ №154, яка затверджує Положення про ТЦК та СП, — каже Роман Істомін.

Але ж не всі обов'язки ТЦК визначені винятково цією постановою. Наприклад, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, ТЦК та СП розглядають справи, що стосуються порушень законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цю функцію, яку раніше виконували військові комісаріати, а тепер ТЦК, також потрібно буде комусь передати. І така ситуація не поодинока, — додає речник Полтавського облТЦК.

Нагадаємо, Роман Істомін пояснив "Телеграфу", чи зможуть центри рекрутингу повноцінно замінити ТЦК.