Нема мотивованих бійців. У Раді пояснили, як свавілля ТЦК призводить до проблем на фронті

Силоміць "бусифіковані" громадяни не горять бажанням захищати Батьківщину

Відсутність покарань працівників терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК) за надмірне, а то й не виправдане застосування сили до військовозобов’язаних громадян, за незаконну мобілізацію приводять до того, що вони почуваються безкарними і займаються "безпредєлом".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла голова ТСК, народна депутатка від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход. Вона пояснила, що нічого не знає про вироки судів, коли б покарали когось з тих, хто був долучений до т.зв. "бусифікації".

Більше читайте в публікації: "ТЦК скаржаться на маленькі зарплати: нардепка про бусифікацію, корупцію у ВЛК та справедливу мобілізацію".

– Мені про таке невідомо. В кращому випадку, якщо людина дійсно має відстрочку, її вдається витягти з ТЦК. А зазвичай, 99,9% — такі люди мобілізуються, потім йдуть на навчання, потрапляють в частину і більшість з них, які не готові воювати, просто йдуть в СЗЧ (самовільне залишення частини. — Ред.), — каже нардепка.

За її словами, кількість СЗЧ на сьогодні зросла через те, що у нас на фронті нема достатньої кількості мотивованих людей.

— Люди, за великим рахунком, не розуміють, на скільки вони йдуть [в армію]. І у всіх вже психологічно склалося, що вони йдуть в один кінець. Це треба змінювати. Нам треба на законодавчому рівні прийняти строк служби, щоб людина розуміла, скільки вона відслужила і що вона може звільнитися в певний момент, — додала Анна Скороход.

Нагадаємо, раніше нардепка пояснила "Телеграфу", як самі працівники ТЦК допомагають ухилитися від служби.