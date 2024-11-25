Чому рекрутингові центри не замінять ТЦК? Нардеп пояснив різницю

Основну участь у мобілізації зараз беруть ТЦК, тоді як рекрутингові центри є лише пілотним проєктом

Ліквідація територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не піде на користь забезпеченню обороноздатності України. Адже саме вони грають головну роль у питанні мобілізації.

Такою думкою поділився народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський, виступаючи на брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Я б не перебільшував здобутки рекрутингових центрів щодо мобілізації. Це ще пілотні процеси, які мають на меті залучати на добровільній основі максимальну кількість громадян України до виконання їх конституційного обов'язку", — заявив він.

Веніславський наголосив на тому, що головну "ношу" у питанні мобілізації продовжує нести саме ТЦК.

"Заклики моїх колег із представників ТСК щодо розформування ТЦК – це точно не на користь забезпечення обороноздатності держави", – наголосив парламентарій.

Він упевнений, що мобілізація та рекрутинг громадян до Збройних сил України мають йти паралельно.

"У кожній військовій частині на сьогодні рішенням військового командування створено відповідні підрозділи, які займатимуться рекрутингом, у тому числі його популяризацією. Законодавче підґрунтя ми створили. Тепер питання саме до механізмів проведення таких дій щодо залучення громадян до військової служби", – додав Веніславський.

Раніше народний депутат України Ганна Скороход заявила, що відсутність покарань працівників ТЦК за надмірне, а то й не виправдане застосування сили до військовозобов’язаних громадян, за незаконну мобілізацію, призводить до того, що вони почуваються безкарними та займаються "бєспрєдєлом".