Що робити, якщо ви у розшуку ТЦК

Юрист розповіла, куди звертатися в такій ситуації

Військовозобов'язані громадяни мають стояти на обліку та з'являтися до ТЦК за повісткою. За невиконання цих вимог громадянина можуть оголосити в розшук.

Однак існують випадки, коли чоловік не отримував повісток, але з'явився статус "у розшуку". Що робити в такому випадку, розповіла адвокатка Таміла Алексик в інтерв'ю ТСН.

За її словами, якщо ви "ухилялися від мобілізації", можна звернутися до слідчого, який ініціював розшук, із клопотанням про скасування постанови та припинення статусу. Проте є певні ризики, адже така явка передбачає й особисте вручення підозри та навіть застосування запобіжного заходу.

"Тому я рекомендую офіційно витребувати постанову про оголошення у розшук та скасувати її у судовому порядку. Тобто надати до суду скаргу на постанову про оголошення у розшук та необхідні підтверджуючі документи, що особа не отримувала повісток, не переховувалася, а перебувала на стаціонарному лікуванні або ж була у відряджені, тобто мала поважну причину неявки. Якщо суд буде вважати, що цих документів достатньо – він скасує цю постанову", — зазначає адвокатка.

Алексик пояснює, що під час оновлення даних у "Резерв+" користувачі можуть отримати повідомлення про те, що вони перебувають у розшуку. У такому випадку необхідно витребувати постанову про оголошення у розшук та оскаржити її в суді.

За словами юристки, звернення до ТЦК та СП для з’ясування обставин навряд чи буде результативним, оскільки розшук ініціюється не ТЦК, а слідчим поліції.

"Якщо у Резерв+ немає інформації про те, хто саме оголосив людину у розшук і на якій підставі, то тоді потрібно витребувати постанову та оскаржити її у судовому порядку. Тим більше якщо людина не отримувала повісток і не переховувалася. Адже постанова за надуманими підставами порушує права людини", — додає адвокатка.

Нагадуємо, що у разі відсутності поважних причин за неявку до ТЦК загрожує адміністративна відповідальність. Порушення карається штрафом від 17 до 25,5 тисяч гривень. Сплатити штраф потрібно протягом 15 днів. У разі несплати його сума подвоюється, а виконання постанови може здійснюватися примусово Державною виконавчою службою України.

Раніше "Телеграф" писав, чи оштрафують, якщо загубив військовий квиток. У ТЦК пояснили, коли документ можуть повторно видати.