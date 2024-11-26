"Мы — военные". В ТЦК объяснили, кто и как может расформировать систему терцентров комплектования

Система ТЦК имеет много ступеней, говорит Роман Истомин.

Вероятный процесс расформирования терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) может растянуться на неизвестный срок, поскольку никто не знает, как это будет проходить, и какому органу или структуре должны быть переданы их функции.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он объяснил, что расформирование отличается от реформы, и тут пока нет никакой ясности, как это может быть реализовано.

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— Конечно, ТЦК и СП этим не будут заниматься. Мы — военные. Будет приказ на перемещение, продолжим выполнять служебные задачи в другом подразделении. Ну, а гражданские, работающие в штате, будут искать другое место работы, — говорит спикер.

По его словам, приказ должен поступить по линии Минобороны, поскольку деятельность терцентров комплектования координируется и направляется МОУ. Оно образует, ликвидирует и реорганизует ТЦК и СП.

— Непосредственное руководство ТЦК и СП и контроль за их деятельностью осуществляют соответствующие оперативные командования, а общее — Командование Сухопутных войск, которое согласовывает основные вопросы деятельности ТЦК и СП с соответствующими структурными подразделениями Генерального штаба и Минобороны, — говорит майор Истомин.

Он пояснил, что для запуска процесса расформирования системы терцентров комплектования нужно будет изменить или упразднить Положение о ТЦК, определенное Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

— В нем прописано, что Положение о центрах рекрутинга, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки утверждает Кабинет министров. В его исполнение принято постановление КМУ №154, которое утверждает Положение о ТЦК и СП, — говорит Роман Истомин.

Но ведь не все обязанности ТЦК определены исключительно этим постановлением. Например, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, ТЦК и СП рассматривают дела, касающиеся нарушений законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Эту функцию, которую раньше выполняли военные комиссариаты, а теперь ТЦК, тоже нужно будет кому-то передать. И такая ситуация не единичная, — добавляет представитель Полтавского облТЦК.

Напомним, Роман Истомин объяснил "Телеграфу", смогут ли центры рекрутинга полноценно заменить ТЦК.