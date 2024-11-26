В Україні створили бойовий модуль "Хижак", що воює проти FPV-дронів (фото, відео)

Це нова розробка, яка допрацьовується на основі бойового досвіду

Розробники бойової платформи "Лють" презентували новий універсальний бойовий модуль "Хижак". Він призначений для боротьби з FPV-дронами. Перші понад десять зразків вже пройшли тестові випробування і відправлені на бойову "обкатку".

Після неї систему можуть оновити та доповнити, розповідає "Мілітарний". Бойовий модуль "Хижак" озброєний кулеметом звичним ПКТ радянського виробництва калібру 7,62.

Він рухається в двох осях, по горизонталі він може робити багато обертів навколо своєї осі, по вертикалі максимальний кут підйому — 75-80°. Особливу увагу привертає гнучка система подачі боєприпасів, яка дозволяє вільно змінювати кут. "Хижак" універсальний, тож його можна встановити стаціонарно, на пікапі, на роботизованій платформі тощо.

Бойовий модуль "Хижак"

"Основні особливості — те, що він оснащений системою гіростабілізації, під час руху зброя утримується в одному положенні і це дозволяє ефективніше вести вогонь при русі носія цього бойового модуля. Також він оснащений системою машинного зору захоплення цілі", — розповідає член команди розробників. Після розпізнавання БПЛА оператор вирішує, захоплювати цю ціль чи ні. В разі позитивного рішення — кулемет починає супроводжувати цю ціль. "Це дає можливість системі вести вогонь по цілях, які рухаються. Це можуть бути БПЛА і інші наземні цілі залежно від конфігурації нашого цього бойового модуля", — йдеться у відео.

Керування бойовим модулем

Супроводження цілі

Дальність ураження FPV від 50 до 220 метрів, при цьому розпізнає "Хижак" дрони за 250 метрів. Бойовий модуль не ідеальний — на максимальній дистанції влучає кожна п’ята черга. Покращити ситуацію має планована інтеграція далекоміра та кутоміра.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення летючого автомата, який вицілює росіян у лісосмузі. Автомат прикріпили на достатньо великий дрон, щоб віддача не дестабілізувала його.