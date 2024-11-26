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В Україні створили бойовий модуль "Хижак", що воює проти FPV-дронів (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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"Хижак" можна встановити на роботизовану платформу, пікап, навіть човен Новина оновлена 26 листопада 2024, 12:36
"Хижак" можна встановити на роботизовану платформу, пікап, навіть човен. Фото Screenshot

Це нова розробка, яка допрацьовується на основі бойового досвіду

Розробники бойової платформи "Лють" презентували новий універсальний бойовий модуль "Хижак". Він призначений для боротьби з FPV-дронами. Перші понад десять зразків вже пройшли тестові випробування і відправлені на бойову "обкатку".

Після неї систему можуть оновити та доповнити, розповідає "Мілітарний". Бойовий модуль "Хижак" озброєний кулеметом звичним ПКТ радянського виробництва калібру 7,62.

Він рухається в двох осях, по горизонталі він може робити багато обертів навколо своєї осі, по вертикалі максимальний кут підйому — 75-80°. Особливу увагу привертає гнучка система подачі боєприпасів, яка дозволяє вільно змінювати кут. "Хижак" універсальний, тож його можна встановити стаціонарно, на пікапі, на роботизованій платформі тощо.

Бойовий модуль Хижак
Бойовий модуль "Хижак"

"Основні особливості — те, що він оснащений системою гіростабілізації, під час руху зброя утримується в одному положенні і це дозволяє ефективніше вести вогонь при русі носія цього бойового модуля. Також він оснащений системою машинного зору захоплення цілі", — розповідає член команди розробників. Після розпізнавання БПЛА оператор вирішує, захоплювати цю ціль чи ні. В разі позитивного рішення — кулемет починає супроводжувати цю ціль. "Це дає можливість системі вести вогонь по цілях, які рухаються. Це можуть бути БПЛА і інші наземні цілі залежно від конфігурації нашого цього бойового модуля", — йдеться у відео.

Керування бойовим модулем
Керування бойовим модулем
Супроводження цілі
Супроводження цілі

Дальність ураження FPV від 50 до 220 метрів, при цьому розпізнає "Хижак" дрони за 250 метрів. Бойовий модуль не ідеальний — на максимальній дистанції влучає кожна п’ята черга. Покращити ситуацію має планована інтеграція далекоміра та кутоміра.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення летючого автомата, який вицілює росіян у лісосмузі. Автомат прикріпили на достатньо великий дрон, щоб віддача не дестабілізувала його.

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