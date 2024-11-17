F-16 відбивали масовану атаку РФ: скільки цілей збили, з’явилося ефектне відео

Загалом ворог застосував близько 120 ракет і 90 дронів

Під час масованої атаки по Україні, яку росіяни здійснили 17 листопада, збивати ворожі ракети допомагали винищувачі F-16. Цього разу було застосовано і дрони та ракети різних типів для ударів по українських містах.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі. За його словами, українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей.

"За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "циркони", "іскандери", "кинджали". Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей", — сказав глава держави.

Він додав, що протягом тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та понад 600 ударних дронів. Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Наразі триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

Що відомо про винищувачів F-16

Цей бойовий літак має ширший спектр озброєння — ракети "повітря-повітря", "повітря — земля", авіабомби. Дальність деяких – до 180 км. Робота винищувачів разом із системами ППО ЗРК Patriot чи SAMP/T дасть Україні суттєву перевагу.

Характеристики

розмах крил — 9,45 м (збільшується до 10, якщо на кінцях крил прикріплені ракети);

максимальна злітна вага – 21,7 тонни;

корисне навантаження – 8,7-8,8 тонни залежно від двигуна;

двигун – 7,7 тисячі кгс без форсажу, 13,1 тисячі кгс з форсажем;

бойовий радіус – залежно від навантаження від 1,3 до 1,7 тисячі кілометрів;

максимальна швидкість — 2178 км/год на висоті 12 200 м

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які наслідки масованої атаки. Вже відомо про загиблих та постраждалих.