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В Украине создали боевой модуль "Хищник", воюющий против FPV-дронов (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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"Хищник" можно установить на роботизированную платформу, пикап, даже лодку Новость обновлена 26 ноября 2024, 12:36
"Хищник" можно установить на роботизированную платформу, пикап, даже лодку. Фото Screenshot

Это новая разработка, которая дорабатывается на основе боевого опыта

Разработчики боевой платформы "Лют" презентовали новый универсальный боевой модуль "Хищник". Он предназначен для борьбы с FPV-дронами. Первые более десяти образцов уже прошли тестовые испытания и отправлены на боевую "обкатку".

После него систему могут обновить и дополнить, рассказывает "Милитарный". Боевой модуль "Хищник" вооружен пулеметом привычным ПКТ советского производства калибра 7,62.

Он двигается в двух осях, по горизонтали он может совершать много оборотов вокруг своей оси, по вертикали максимальный угол подъема – 75-80°. Особое внимание привлекает гибкая система подачи боеприпасов, позволяющая свободно изменять угол. "Хищник" универсален, поэтому его можно установить стационарно, на пикапе, на роботизированной платформе и т.д.

Боевой модуль Хищник
Боевой модуль "Хищник"

"Основные особенности — то, что он оснащен системой гиростабилизации, во время движения оружие удерживается в одном положении и это позволяет эффективнее вести огонь при движении носителя этого боевого модуля. Также он оснащен системой машинного зрения захвата цели", — рассказывает член команды разработчиков. распознавание БПЛА оператор решает, захватывать эту цель или нет. В случае положительного решения пулемет начинает. сопровождать эту цель. "Это дает возможность системе вести огонь по движущимся целям. Это могут быть БПЛА и другие наземные цели в зависимости от конфигурации нашего этого боевого модуля", — говорится в видео.

Управление боевым модулем
Управление боевым модулем
Сопровождение цели
Сопровождение цели

Дальность поражения FPV от 50 до 220 метров, при этом распознает "Хищник" дроны за 250 метров. Боевой модуль не идеален – на максимальной дистанции попадает каждая пятая очередь. Улучшить ситуацию должна планируемая интеграция дальномера и угломера.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании летучего автомата, исцеливающего россиян в лесополосе. Автомат прикрепили на достаточно большой дрон, чтобы отдача не дестабилизировала его.

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