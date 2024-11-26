В Украине создали боевой модуль "Хищник", воюющий против FPV-дронов (фото, видео)

Это новая разработка, которая дорабатывается на основе боевого опыта

Разработчики боевой платформы "Лют" презентовали новый универсальный боевой модуль "Хищник". Он предназначен для борьбы с FPV-дронами. Первые более десяти образцов уже прошли тестовые испытания и отправлены на боевую "обкатку".

После него систему могут обновить и дополнить, рассказывает "Милитарный". Боевой модуль "Хищник" вооружен пулеметом привычным ПКТ советского производства калибра 7,62.

Он двигается в двух осях, по горизонтали он может совершать много оборотов вокруг своей оси, по вертикали максимальный угол подъема – 75-80°. Особое внимание привлекает гибкая система подачи боеприпасов, позволяющая свободно изменять угол. "Хищник" универсален, поэтому его можно установить стационарно, на пикапе, на роботизированной платформе и т.д.

Боевой модуль "Хищник"

"Основные особенности — то, что он оснащен системой гиростабилизации, во время движения оружие удерживается в одном положении и это позволяет эффективнее вести огонь при движении носителя этого боевого модуля. Также он оснащен системой машинного зрения захвата цели", — рассказывает член команды разработчиков. распознавание БПЛА оператор решает, захватывать эту цель или нет. В случае положительного решения пулемет начинает. сопровождать эту цель. "Это дает возможность системе вести огонь по движущимся целям. Это могут быть БПЛА и другие наземные цели в зависимости от конфигурации нашего этого боевого модуля", — говорится в видео.

Управление боевым модулем

Сопровождение цели

Дальность поражения FPV от 50 до 220 метров, при этом распознает "Хищник" дроны за 250 метров. Боевой модуль не идеален – на максимальной дистанции попадает каждая пятая очередь. Улучшить ситуацию должна планируемая интеграция дальномера и угломера.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании летучего автомата, исцеливающего россиян в лесополосе. Автомат прикрепили на достаточно большой дрон, чтобы отдача не дестабилизировала его.