Український дрон "Довбуш Т10" може й розвідувати, й завдавати удару (відео роботи)

Опубліковане відео з випробувань дрона, яка "материнського корабля" для БПЛА-камікадзе

Україна постійно вдосконалює технології використання дронів. Ще з 2022 року серійно виробляється український розвідувальний дрон "Довбуш Т10". При цьому він не тільки про розвідку. У відкритому доступі даних про технічні характеристики дрона небагато.

Дрон "Довбуш" — український багатофункціональний безпілотний літальний апарат, він може бути використаний як розвідувальний дрон або трансформуватися в ударний. Завдяки сучасному програмному забезпеченню, дрон важко виявити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Довбуш" може бути розвідником з камерами та тепловізорами чи мати підвіс для "скидів". На нього можна розмістити боєприпас вагою до 5 кг. Дрон також може стати "материнським кораблем" для інших дронів. У цій конфігурації "Довбуш" може використовуватися операторами як командно-ретрансляційний центр для керування безпілотниками-камікадзе та наведення їх на ціль. БПЛА "Довбуш" може нести до 6 FPV — опубліковане відео польових випробувань, де безпілотник несе два дрони-камікадзе – по одному на кожному крилі.

Раніше "Телеграф" розповідав про безпілотник-розвідник, який може злітати та сідати вертикально. Дрон "Бунтар" має тактичний радіус 50 км.