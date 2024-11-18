"Міні-Taurus" уже на підході. Що відомо про дрони Helsing, які пообіцяла Німеччина (фото)

Їх називають міні-Taurus

Німеччина планує поставити Україні дрони-камікадзе Helsing, оснащені технологіями штучного інтелекту. Постачання мають розпочатися невдовзі.

Як пише Bild, у компанії Helsing нібито замовили 4 тисячі дронів для України. З грудня вони можуть почати надходити до України партіями по кількасот на місяць.

Ці безпілотники мають вищу автономність в умовах дії ворожих засобів РЕБ. Дрони Helsing порівнюють із ракетами Taurus. За даними видання, окремі прототипи вже випробовуються і вдосконалюються у бойових умовах на сході України.

Дрони-камікадзе Helsing мають сучасне програмне забезпечення, яке дозволяє "орієнтуватися" на місцевості за багатьма маркерами. Безпілотники летять до цілі навіть за складних погодних умов чи "випаленої землі". Також вони мають високу здатність опиратися впливу засобів РЕБ. Після ідентифікації цілі та підтвердження оператором, дрон здатний здійснити автономне ураження, навіть якщо зв'язок буде втрачено.

При цьому БПЛА має в 4 рази більшу дальність польоту, ніж в типових українських дронів-камікадзе. Водночас він значно дешевший, ніж американські Switchblade, або російські "Zala" та "Ланцет".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що "дуже радий, що постачання цих дронів, оснащених технологіями ШІ, вже починається". Він наголосив, що Україна зможе використовувати їх проти важливих ворожих цілей, наприклад, командних пунктів ворога.

Варто зазначити, що компанія Helsing, яка займається розробкою програмного забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології, з 2022 року співпрацює з Україною. У лютому цього року тодішній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони.

Як розповідав "Телеграф", канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його позиція щодо підтримки України залишається незмінною. Зокрема, незмінними залишаться і рішення не передавати далекобійні ракети Taurus.