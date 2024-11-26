Призов за мобілізацією: у ТЦК розвіяли популярний міф про немотивованих бійців

Боєць йде у СЗЧ, коли не знаходить спільної мови з командиром

Терцентри комплектування безпідставно звинувачують у наборі до війська немотивованих людей та зростанні випадків самовільного залишення частини (СЗЧ), оскільки ТЦК не повинні мотивувати військовозобов’язаних українців захищати Батьківщину.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він також пояснив, як після СЗЧ продовжити військову службу.

Більше читайте в публікації: "Мобілізація – це взагалі не для мотивованих": майор про можливу ліквідацію ТЦК, корупцію та настрої людей".

— Повномасштабна війна триває понад два з половиною роки, то чому ці люди досі не мотивовані? Хто їх має мотивувати? ТЦК? Яким чином? А де взяти мотивованих у такому разі? — ставить риторичні запитання майор Істомін. — Та й узагалі давно вже пора зрозуміти: для мотивованих існує військова служба за контрактом. А призов за мобілізацією це, в принципі, саме для немотивованих осіб.

Призов за мобілізацією — це обов'язкова військова служба. Потрапивши у військо таким чином, хтось набуває мотивації, а хтось ні. Але ж навіть ті, хто не стають мотивованими воїнами, не обов'язково йдуть у СЗЧ. На мою думку, це стається переважно тоді, коли воїн не знаходить спільної мови з командиром, коли він почувається зайвим у підрозділі, — припустив речник ТЦК.

При цьому він нагадав, що віднедавна перше самовільне залишення частини було декриміналізовано.

— Спочатку військовому дозволялося повернутися з СЗЧ до іншого підрозділу і воювати далі. Щоправда, кримінальне провадження лишалося відкритим. Наразі ця колізія урегульована законодавчо. Відповідно до закону № 3902-IX, особа, яка вперше вчинила дезертирство або СЗЧ, може добровільно звернутись з клопотанням до слідчого, прокурора або суду з наміром повернутися до своєї або іншої військової частини.

Звичайно ж, командир нового підрозділу має дати письмову згоду на продовження служби такою особою, — додав Роман Істомін.

Нагадаємо, раніше речник Полтавського облТЦК пояснив "Телеграфу", звідки береться мотивація у мобілізованих.