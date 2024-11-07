Агітувати повернутися із самоволки — марно? Військовий оглядач назвав три причини СЗЧ

Лише один із трьох бійців може повернутися у частину

Проблема самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями полягає в тому, що бійці у більшості випадків не хочуть повертатися в бригаду навіть попри активну агітацію військових частин, креативні кампанії та обіцянки не застосувати заходи адміністративного чи кримінального впливу.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів військовий оглядач Олександр Коваленко. На його думку, хоч би якими були досягнення бригади — два з трьох ухилянтів не повернуться на службу добровільно.

Перший з чинників, чому бійці самовільно залишають свою частину — це бажання бути переведеним в іншу, однак вони не отримують погодження на таке переведення, каже оглядач.

— В СЗЧ ідуть тому, що втомилися. Хтось перебуває на війні вже два роки, не отримує відпустку, йому не дають можливості поїхати додому, до родини, — називає другу причину самовільного залишення частини Олександр Коваленко.

За його словами, є третя категорія бійців, які йдуть у самоволку. Це — немотивовані військові, які не бажають взагалі воювати. Тож вони за жодних умов не повернуться у бригаду.

— Тому, якщо йдеться про тих, хто хоче просто відпочити — так, дійсно, вони до бригади повертаються і більш того, такі випадки були і вони є. Але якщо говорять про людей, які йдуть в СЗЧ з інших причин (першої або третьої) — це марна витрата ресурсу. Хоча бригади й креативно використовують інформаційний простір, якогось глобального масштабного результату воно не буде мати через морально-психологічні та іншого порядку причини, через які йдуть в СЗЧ, — підсумував військовий оглядач.

Нагадаємо, досвідчений військовий детально пояснив "Телеграфу", чому СЗЧ — не вихід.