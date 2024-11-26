Призыв по мобилизации: в ТЦК развеяли популярный миф о немотивированных бойцах

Боец уходит в СОЧ, когда не находит общий язык с командиром

Терцентры комплектования безосновательно обвиняют в наборе в армию немотивированных людей и росте случаев самовольного оставления части (СОЧ), поскольку ТЦК не должны мотивировать военнообязанных украинцев защищать Родину.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он также объяснил, как после СОЧ продолжить военную службу.

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— Полномасштабная война длится более двух с половиной лет, так почему эти люди до сих пор не мотивированы? Кто их должен мотивировать? ТЦК? Каким образом? А где взять мотивированных в таком случае? — задает риторические вопросы майор Истомин. — Да и вообще давно пора понять: для мотивированных существует военная служба по контракту. А призыв по мобилизации, это, в принципе, именно для немотивированных лиц.

Призыв за мобилизацией – это обязательная военная служба. Попав в войско таким образом, кто-то приобретает мотивацию, а кто-то нет. Но ведь даже те, кто не становятся мотивированными воинами, не обязательно уходят в СОЧ. По-моему, это происходит преимущественно тогда, когда воин не находит общий язык с командиром, когда он чувствует себя лишним в подразделении, — предположил спикер ТЦК.

При этом он напомнил, что недавно первое самовольное оставление части было декриминализировано.

— Сначала военному разрешалось вернуться из СОЧ в другое подразделение и воевать дальше. Правда, уголовное производство оставалось открытым. В настоящее время эта коллизия урегулирована законодательно. Согласно закону № 3902-IX, лицо, впервые совершившее дезертирство или СОЧ, может добровольно обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или в суд с намерением вернуться в свою или другую воинскую часть.

Конечно же, командир нового подразделения должен дать письменное согласие на продление службы таким лицом, — добавил Роман Истомин.

Напомним, ранее представитель Полтавского облТЦК объяснил "Телеграфу", откуда берется мотивация у мобилизованных.