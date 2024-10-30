Ситуація загрозлива: у Верховному суді оцінили масштаби СЗЧ в армії

Цифри, які вказані у ЗМІ, перевищують реальні, але ситуація загрозлива

В українській армії склалася дуже загрозлива ситуація. Спостерігається стійка тенденція до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини (СЗЧ), дезертирства та невиконання наказів – при цьому реальні цифри можуть бути більшими.

Про це заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Кравченко не став називати конкретні цифри за кожним епізодом, проте зазначив, що цифра, яка вказана у ЗМІ, перевищує реальну, проте ситуація з СЗЧ та дезертирством загалом є "загрозливою".

"Цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини є… Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, "бусифікацію" придумали…. Питання є до патріотичного виховання… необхідно також стимулювати військовослужбовців, тією ж заробітною платою", – сказав він.

Останнім часом в Україні трапляються випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями Сил оборони. З 2022 року вже понад 100 тисяч військових здійснили СЗЧ.

Нагадаємо, військовий Сергій Гнезділов, який сам залишив частину після п'яти років служби, пояснив "Телеграфу", чому чимало українських військових, вдаються до СЗЧ. Він також пояснив, що допоможе викоренити це явище.