Садибу Зеленських у Києві знесли законно, вирішив Верховний суд: чому так і які будуть наслідки

У Департаменту містобудування КМДА не було правових підстав для відмови позивачам у видачі містобудівних умов та обмежень

Власники будинку мали право зруйнувати історичну будівлю ХІХ ст. в Києві по вулиці Кониського, 22, відому також як "садиба Зеленських" та "садиба Малініна". Таке рішення прийняла колегія суддів Верховного Суду України під головуванням Андрія Рибачука.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив багаторічний захисник "садиби Зеленських" Дмитро Перов.

"Зокрема, суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію Садиби законним. І це, попри те, що будівля таки отримала статус памʼятки історії та архітектури. А єдиним дозволеним видом робіт на памʼятках, згідно Закону — є виключно їх реставрація", — наголошує активіст.

Він підкреслив, що наслідком такого рішення може стати подальше руйнування історичних та архітектурних пам’яток.

"Рибачук своїм рішенням відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та ГО "Спадщина" (ініціатор присвоєння будівлі статусу памʼятки), щодо захисту та збереження Садиби Зеленських, 1890 р. Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших памʼяток", — зазначає Перов.

Як, зокрема, випливає із висновкової частини рішення Верховного Суду, у Департаменту містобудування КМДА "не було правових підстав для відмови позивачам (власники частини будівлі садиби Зеленського, — ред.) у видачі містобудівних умов та обмежень".

Водночас у рішенні зазначено, що "в містобудівних умовах та обмеженнях відповідач (департамент містобудування КМДА, — ред.) повинен був вказати на існування тих чи інших планувальних обмежень щодо забудови земельної ділянки, обумовлених, зокрема, охоронною зоною пам`яток культурної спадщини, межами центрального історичного ареалу м. Києва, зоною регулювання забудови, та необхідність їх врахування при реалізації містобудівних намірів щодо реконструкції існуючої забудови для збереження територій, пов`язаних з охороною культурної спадщини, об`єктів культурної спадщини, у тому числі історичних будівель, які розташовані на землях історико-культурного призначення".

Нагадаємо, перші спроби зруйнувати історичну "садибу Зеленських" датуються ще 2017 роком, коли упритул до садиби забудовник звів клубну багатоповерхівку із претензійною назвою ЖК "Тургенєв". Тоді дії активістів та розголос навколо ситуації зупинили ці спроби й змусили відреагувати київську владу (яка навіть внесла будівлю у список "культурної спадщини") і правоохоронні органи.

У лютому 2024 року суд наклав арешт на земельну ділянку та саму будівлю "із забороною користування, розпорядження та відчуження будь-яким особам вказаним майном". Та це не зупинило забудовників і ввечері 19 липня 2024 року важка техніка забудовника ТОВ "Сервіт" практично повністю знесла садибу.

За даними Державного реєстру речових прав юридично власниками зруйнованого нині будинку за адресою м.Київ, вул.Кониського, 22 є двоє фізичних осіб — Сібілєв Єгор Дмитрович та Гречко Михайло Михайлович. За ними, як з’ясував "Телеграф", своєю чергою, можуть стояти відомі київські забудовники брати Бесаги, яких прикриває Микола Негрич, член містобудівної комісії Київради та зять Михайла Голиці, екс-керівника "Київміськбуду".

Після історії з руйнуванням "садиби Зеленських" одному із її співвласників Михайлу Гречку було оголошено підозру, а згодом суд визначив йому запобіжний захід – особисті зобов’язання.

Вже після інциденту з руйнуванням "садиби Зеленських" Мінкульт зобов’язав департамент охорони культурної спадщини КМДА внести будівлю до Переліку памʼяток міста Києва.

"Садиба Зеленських" наразі не єдина історична будівля в Києві, яка постраждала від дій забудовників і байдужості міської влади. "Телеграф" свого часу досліджував, які інші відомі історичні споруди були знесені попри їх явну історичність.