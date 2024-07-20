Кличко зруйнував пам’ять про Зеленських у Києві у свій день народження: фото знесеної садиби та карта

Будівля була у списку заборонених до знесення

У Києві знесли ще одну історичну будівлю. Цього разу сумна доля спіткала садибу Малініна також відому як садиба Зеленських, яка розташована на вулиці Кониського, 22.

Про це повідомили депутат Київської міської ради Ксенія Семенова та активіст Дмитро Перов. Вони наголосили, що сталося це саме у день народження міського голови Віталія Кличка.

"ТОВ "Тургенєв Білд" зніс історичну Садибу Зеленських, 1890 р. Активісти, які намагалися перешкодити демонтажу — були побиті тітушками", — написав Перов.

За його словами, поліцейські опитали водія екскаватора, проте не стали когось затримувати. Тепер на місці зруйнованої садиби мають збудувати житловий комплекс.

Своєю чергою Семенова заявила, що поліція нібито "є частиною схеми". Вона зазначає, що доводилося багато разів дзвонити до керівників місцевої поліції, щоб ті прислали патруль на місце події.

Крім того, вона розкритикувала і самого Кличка за його бездіяльність у подібних випадках.

До речі, у Києві ввечері 20 липня біля будівлі КМДА зібрався натовп, який скандував "Кличко — мародер".

Садиба Зеленських — двоповерхова будівля, побудована з дерева і обкладена цеглою. Одна з найстаріших споруд на вулиці Кониського та остання дерев’яна будівля вулиці. Входить до "Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту", тобто їх заборонено зносити або реконструювати.

Будівлю звели як садибу купця та професора Василя Малініна, але потім там проживала родина міщанина Зеленського.

Як повідомлялося раніше, мешканці Києва помітно стурбувалися станом Північного мосту. У деяких місцях користувачі мережі помітили іржаві перила та потріскане покриття.