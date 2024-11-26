Усадьбу Зеленских в Киеве снесли законно, решил Верховный суд: почему так и какие будут последствия

У Департамента градостроительства КГГА не было правовых оснований для отказа истцам в выдаче градостроительных условий и ограничений

Владельцы дома имели право разрушить историческое здание ХІХ ст. в Киеве по улице Конисского, 22, известное также как "усадьба Зеленских" и "усадьба Малинина". Такое решение приняла коллегия судей Верховного суда Украины под председательством Андрея Рыбачука.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил многолетний защитник "усадьбы Зеленских" Дмитрий Перов.

"В частности, суд признал выдачу градостроительных условий и ограничение на реконструкцию Усадьбы законным. И это, несмотря на то, что здание получило статус памятника истории и архитектуры. А единственным разрешенным видом работ на памятниках, согласно Закону — является исключительно их реставрация", — отмечает активист.

Он подчеркнул, что следствием такого решения может стать дальнейшее разрушение исторических и архитектурных памятников.

"Рыбачук своим решением отклонил кассационные жалобы Киевской городской прокуратуры и ОО "Наследие" (инициатор присвоения здания статуса памятника), по защите и сохранению Усадьбы Зеленских, 1890 г. Теперь это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а значит обеспечить основания для разрушения других достопримечательностей", — отмечает Перов.

Как, в частности, следует из выводной части решения Верховного Суда, у Департамента градостроительства КГГА "не было правовых оснований для отказа истцам (собственники части здания усадьбы Зеленского, — ред.) в выдаче градостроительных условий и ограничений".

В решении указано, что "в градостроительных условиях и ограничениях ответчик (департамент градостроительства КГГА, — ред. ) должен был указать на существование тех или иных планировочных ограничений по застройке земельного участка, обусловленных, в частности, охранной зоной памятников культурного наследия, границами центрального исторического ареала г. Киева, зоной регулирования застройки и необходимость их учета при реализации градостроительных намерений по реконструкции существующей застройки для сохранения территорий, связанных с охраной культурного наследия, объектов культурного наследия, в том числе исторических зданий, расположенных на землях историко-культурного назначения».

Напомним, первые попытки разрушить историческую "усадьбу Зеленских" датируются еще 2017 годом, когда вплотную к дому застройщик возвел клубную многоэтажку с претенциозным названием ЖК "Тургенев". Тогда действия активистов и огласка вокруг ситуации остановили эти попытки и заставили отреагировать киевские власти (которые даже внесли здание в список "культурного наследия") и правоохранительные органы.

В феврале 2024 года суд наложил арест на земельный участок и само здание "с запретом пользования, распоряжения и отчуждения каким-либо лицам, указанным имуществом". Но это не остановило застройщиков и вечером 19 июля 2024 тяжелая техника застройщика ООО "Сервит" практически полностью снесла усадьбу.

По данным Государственного реестра прав, юридически владельцами разрушенного ныне дома по адресу г.Киев, ул.Конисского, 22 являются двое физических лиц — Сибилев Егор Дмитриевич и Гречко Михаил Михайлович. За ними, как выяснил "Телеграф", в свою очередь могут стоять известные киевские застройщики братья Бесаги, которых прикрывает Николай Негрич, член градостроительной комиссии Киевсовета и зять Михаила Голицы, экс-руководителя "Киевгорстроя".

После истории с разрушением "усадьбы Зеленских" одному из ее совладельцев Михаилу Гречко было объявлено подозрение, а впоследствии суд определил ему меру пресечения – личные обязательства.

Уже после инцидента с разрушением "усадьбы Зеленских" Минкульт обязал департамент охраны культурного наследия КГГА внести здание в Перечень достопримечательностей Киева.

"Усадьба Зеленских" сейчас не единственное историческое здание в Киеве, которое пострадало от действий застройщиков и безразличия городских властей. "Телеграф" в свое время исследовал, какие другие известные исторические сооружения были снесены, несмотря на их явную историчность.