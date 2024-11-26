РФ атакує Україну бомбардувальниками Ту-160, які Київ передав Москві 25 років тому (фото)

Такі літаки застосовують для ударів по українських містах

Російська армія використовує стратегічні бомбардувальники, які Україна передала РФ у 1999 році. Передача відбулася в межах угоди між урядами двох країн в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Про це пишуть "Схеми". Журналісти провели аналіз серійних номерів літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, даних з міжнародних авіареєстрів і порівняли їх з номерами бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало Головне управління розвідки.

За даними "Схем", щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Також журналісти встановили російських льотчиків, яких у РФ призначили керувати переданими українськими бомбардувальниками, і яких нині українська розвідка називає причетними до масованих ракетних ударів по Україні.

Загалом було виявлено 10 літаків, переданих Україною Росії. Це Ту-160, яким у РФ присвоїли нові назви: "Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"), "Василь Сенько" ("11"), "Олександр Новиков" ("12"), "Володимир Судець" ("15"), "Олексій Плохов" ("16"), "Андрій Туполев" ("18"), "Ігор Сікорський" ("22").

Також серед переданих владою України літаків виявили три Ту-95МС. Це "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ". Такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.

Що відомо про Ту-160

Це радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Його розробляли в 1970-х, перший політ здійснив 1981 року. 1987 року прийнятий на озброєння в СРСР. Після розпаду СРСР флот Ту-160 перебував в Росії та Україні.

Ці літаки беруть участь у ракетних атаках по Україні. І може нести на собі не тільки крилаті ракети, а і ядерні. За кодифікацією НАТО Ту-160 називається Blackjack, серед пілотів — "Білий лебідь".

Характеристики Ту-160:

екіпаж – 4 людини;

маса порожнього – 110 т;

максимальна злітна маса – 275 т;

маса палива – 148 т;

максимальна швидкість – 2000 км/год на висоті, 1030 км/год біля землі;

крейсерська швидкість – 850 км/год;

максимальна дальність польоту без дозаправки – 13,9 тис. км,;

максимальна дальність польоту на надзвуковій швидкості – 2 тис. км;

бойовий радіус – 7300 км;

тривалість польоту – до 25 год.

Бомбардувальник Ту-160 здатен нести у собі одночасно 12 крилатих ракет Х-55 (Х-555) у двох барабанних пускових установках у бомбовідсіку, що призначені для ураження наземних цілей з незмінними та заздалегідь відомими координатами.

Після розпаду СРСР Україна отримала у спадок 19 літаків Ту-160. У 1999 році 8 літаків віддали росіянам "за газ". Ще 9 літаків утилізували, один Ту-160 залишився в Полтаві в музеї Дальньої авіації.

Нагадаємо, у листопаді Росія збільшила кількість своїх бомбардувальників біля кордонів України. Йдеться не лише про літаки Ту-95МС, але також і про літаки Ту-160.