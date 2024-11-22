Над Буковелем помітили дивний літак: фото викликали обговорення у мережі

На фото у небі видно смуги від літака

Над Буковелем, популярним всесезонним курортом у серці Карпат, помітили літак, не схожий на військовий. Відповідні фотографії потрапили до мережі та викликали обговорення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Він сказав, що дані фото йому надіслав товариш, який перебуває у Буковелі.

"Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику". Товариш відпочиваючий у Буковелі надіслав. Так уже вийшло, що він за діяльністю вміє відрізняти військові борти від приватних і це не військові… Дуже не хочеться вірити в те, що ми переживаємо дежавю…» — написав військовий.

Фотографії викликали справедливі обговорення у коментарях, адже з початку повномасштабного вторгнення повітряного простору над Україною закрито.

Зазначимо, що наприкінці жовтня поточного року Україна представила у Варшаві дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Відновлення авіасполучення в Україні може розпочатися вже у січні 2025 року. Два аеропорти — "Бориспіль" та "Львів" — розглядають як потенційні хаби для перших рейсів.

Також слід додати, що за останній рік фіксувалося кілька випадків переміщення пасажирських літаків над Україною. Наприклад, у липні поточного року у небі було зафіксовано пасажирський боїнг. Він кілька разів змінив напрямок, перетнув кордон і попрямував у бік Молдови.

Перед цим подібний випадок був у травні 2024 року. Тоді над Україною нібито пролетів пасажирський літак. Керівник держпідприємства "Украерорух" Андрій Ярмак на запит "Телеграфа" прокоментував інформацію і сказав, що це був збій у системі самого додатка Flightradar, що відображає рух літаків по всьому світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години. Відомо, що літак долітав до Києва, а потім новий зробив ще один круп.