Винищувачі РФ перехопили американські бомбардувальники над Європою. У США вже відреагували

Американські літаки брали участь навчаннях

У понеділок, 25 листопада, два російських винищувачі Су-27 перехопили два американські стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress. Це сталося над Балтійським морем поблизу Калінінградської області РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника. Бомбардувальники США перебували в регіоні Балтійського моря для навчань разом зі своїм союзником по НАТО Фінляндією, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км.

Американські бомбардувальники не змінили попередньо заплановану схему польоту. Офіційний представник США назвав перехоплення російськими Су-27 "безпечним і професійним".

У понеділок американські B-52 також літали разом із фінськими F/A-18C під час американо-фінських навчань у повітряному просторі Фінляндії. Військово-повітряні сили Фінляндії повідомили, що їхні винищувачі та бомбардувальники США здійснили тренувальну місію у повітряному просторі Фінляндії у рамках зусиль зі зміцнення обороноздатності Фінляндії.

У заяві ВПС Фінляндії не йшлося про російське перехоплення, але йшлося, що навчання включало "імітацію скидання повітря-земля [для] демонстрації нашої здатності працювати разом у місіях із застосуванням вогню", додавши, що співпраця також сприяла колективній обороні НАТО і стримування на крайній півночі.

Нагадаємо, у липні 2024 року американські міжконтинентальні стратегічні бомбардувальники B-52 США Stratofortress були перекинули на 57 авіабазу ВПС Румунії. Вони розвернулися прямісінько на кордоні України. Перед цим B-52 були перехоплені двома російськими літаками над Баренцевим морем, але свій курс вони не змінили.