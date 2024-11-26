РФ атакует Украину бомбардировщиками Ту-160, которые Киев передал Москве 25 лет назад (фото)

Такие самолеты применяют для ударов по украинским городам

Российская армия использует стратегические бомбардировщики, переданные Украиной РФ в 1999 году. Передача прошла в рамках соглашения между правительствами двух стран в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Об этом пишут "Схемы". Журналисты провели анализ серийных номеров самолетов в соглашении тех времен, которую разыскали в архиве, а также данные из международных авиареестров и сравнили их с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ, что зафиксировало Главное управление разведки.

По данным "Схем", не менее шести переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии. Также журналисты установили российских летчиков, которых в РФ назначили руководить переданными украинскими бомбардировщиками, и которых сейчас украинская разведка называет причастными к массированным ракетным ударам по Украине.

Всего было обнаружено 10 самолетов, переданных Украиной России. Это Ту-160, которым в РФ присвоили новые названия: "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12"), "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").

Также среди переданных властями Украины самолетов обнаружили три Ту-95МС. Это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск". Такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.

Что известно о Ту-160

Это советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Его разрабатывали в 1970-х, первый полет совершил в 1981 году. 1987 принят на вооружение в СССР. После распада СССР флот Ту-160 находился в России и Украине.

Эти самолеты принимают участие в ракетных атаках по Украине и могут нести на себе не только крылатые ракеты, но и ядерные. По кодификации НАТО Ту-160 называется Blackjack, среди пилотов — "Белый лебедь".

Характеристики Ту-160:

экипаж – 4 человека;

масса пустого – 110 т;

максимальная взлетная масса – 275 т;

масса топлива – 148 т;

максимальная скорость – 2000 км/ч на высоте, 1030 км/ч у земли;

крейсерская скорость – 850 км/ч;

максимальная дальность полета без дозаправки – 13,9 тыс. км,;

максимальная дальность полета на сверхзвуковой скорости – 2 тыс. км;

боевой радиус – 7300 км;

продолжительность полета – до 25 часов.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести в себе одновременно 12 крылатых ракет Х-55 (Х-555) в двух барабанных пусковых установках в бомбоотсеке, предназначенных для поражения наземных целей с неизменными и заранее известными координатами.

После распада СССР Украина унаследовала 19 самолетов Ту-160. В 1999 году 8 самолетов отдали россиянам "за газ". Еще 9 самолетов утилизировали, один Ту-160 остался в Полтаве в музее Дальней авиации.

Напомним, в ноябре Россия увеличила количество своих бомбардировщиков у границ Украины. Речь идет не только о самолетах Ту-95МС, но также и о самолетах Ту-160.