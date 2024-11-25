Санкції працюють? Стало відомо, чому загорівся російський літак Sukhoi Superjet 100

Проблеми виникли через санкції

Російський пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Азимут" спалахнув відразу після посадки в аеропорту Анталії через пробитий паливний бак. Надзвичайна ситуація сталася під час рейсу з Сочі, коли через жорстку посадку стійка шасі пошкодила паливну систему повітряного судна.

Технічний стан літаків цього типу значно погіршився через санкції та припинення постачання західних комплектуючих. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як повідомляється, цей літак з бортовим номером RA-89085 експлуатується з лютого 2017 року та має тривожну історію технічних несправностей. За останні три місяці зафіксовано щонайменше три серйозні інциденти з цим бортом. Зокрема, наприкінці вересня літак перервав зліт через підвищену вібрацію двигуна, а в жовтні здійснив вимушену посадку через відмову гідросистеми.

Проблеми з шасі виявилися системними для моделі SSJ-100. ЗМІ пишуть, що в понеділок вранці ще один "Суперджет" тієї ж авіакомпанії здійснив аварійну посадку в Красноярську через несправність гідравліки передньої стійки шасі.

Критична ситуація з російськими літаками пов'язана з припиненням постачання західних комплектуючих. Зокрема, двигуни та шасі для SSJ-100 раніше постачав французький концерн Safran. Через санкції припинилося постачання не лише нових деталей, але й запчастин для обслуговування наявних літаків.

Російські ЗМІ повідомляють, що після серії інцидентів у відставку відправили керівників авіабудівних компаній "Яковлєв" та "Туполєв". Російська влада нібито планує замінити іноземні двигуни на вітчизняні аналоги лише до 2026 року. Варто нагадати, що у травні 2019 року схожа катастрофа з SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво призвела до загибелі 41 людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Литві на приватний будинок впав літак. Повідомляється, що без російського сліду не обійшлося.