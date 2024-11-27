По всій Україні оголошували повітряну тривогу: яка була загроза (оновлено)

Повітряні сили України попередили про загрозу російських ударів

У середу, 27 листопада, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних атак Російської Федерації.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України. Росіяни піднімали в повітря літаки Міг-31К і виводили бойові кораблі в море.

Літаки Міг-31К є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал". Ними росіяни б’ють по цивільних об'єктах на території України.

UPD: о 13:23 пролунав відбій тривоги.

Мешканців Києва, Харкова, Чернігова та інших великих міст попрохали пройти в укриття та не виходити до сигналу відбою повітряної тривоги.

Також моніторингові Telegram-пабліки повідомляли про те, що було запущено фальш-ціль. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб виявити та "перевантажити" систему протиповітряної оборони України, а потім запустити ракети та БПЛА так, щоб ППО не зуміла збити всі цілі.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіян у вівторок, 26 листопада, у Тернополі постраждав об’єкт критичної інфраструктури. Ситуація з електрикою у місті залишається напруженою. Мер міста Сергій Надал повідомив, що у зв’язку із ситуацією з електропостачанням вуличне освітлення працює лише на основних магістралях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київську область атакували близько сотні БПЛА.