По всій Україні оголошували повітряну тривогу: яка була загроза (оновлено)
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Повітряні сили України попередили про загрозу російських ударів
У середу, 27 листопада, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних атак Російської Федерації.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України. Росіяни піднімали в повітря літаки Міг-31К і виводили бойові кораблі в море.
Літаки Міг-31К є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал". Ними росіяни б’ють по цивільних об'єктах на території України.
UPD: о 13:23 пролунав відбій тривоги.
Мешканців Києва, Харкова, Чернігова та інших великих міст попрохали пройти в укриття та не виходити до сигналу відбою повітряної тривоги.
Також моніторингові Telegram-пабліки повідомляли про те, що було запущено фальш-ціль. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб виявити та "перевантажити" систему протиповітряної оборони України, а потім запустити ракети та БПЛА так, щоб ППО не зуміла збити всі цілі.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіян у вівторок, 26 листопада, у Тернополі постраждав об’єкт критичної інфраструктури. Ситуація з електрикою у місті залишається напруженою. Мер міста Сергій Надал повідомив, що у зв’язку із ситуацією з електропостачанням вуличне освітлення працює лише на основних магістралях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київську область атакували близько сотні БПЛА.