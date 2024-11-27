По всей Украине объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушные силы Украины предупредили об угрозе российских ударов

В среду, 27 ноября, по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных атак Российской Федерации.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Россияне подняли в воздух самолеты Миг-31К и вывели боевые корабли в море.

Самолеты Миг-31 являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Ими россияне бьют по гражданским объектам на территории Украины.

Жителей Киева, Харькова, Чернигова и других крупных городов просят пройти в укрытие и не выходить до сигнала отбоя воздушной тревоги.

Также мониторинговые Telegram-паблики сообщают о том, что была запущена фальш-цель. Вероятно, это сделано для того, чтобы обнаружить и "перегрузить" систему противовоздушной обороны Украины, а затем запустить ракеты и БПЛА так, чтобы ПВО не сумела сбить все цели.

Напомним, в результате обстрела россиян во вторник, 26 ноября в Тернополе пострадал объект критической инфраструктуры. Ситуация с электричеством в городе остается напряженной. Мэр города Сергей Надал сообщил, что в связи с ситуацией с электроснабжением уличное освещение работает только на основных магистралях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киевскую область атаковали около сотни БПЛА.