Тернопіль оговтується від нічної атаки: яка ситуація зі світлом

Вуличне освітлення працює лише на основних магістралях

У вівторок, 26 листопада, внаслідок нічного обстрілу росіян у Тернополі постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Наразі ситуація не покращилась.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там зазначили, що станом на 18:16 у помешканнях тернополян замала напруга.

Також повідомляють про перебої в роботі техніки, навіть при наявності світла. Місцеві обурені тим, яка ситуація.

Мер міста Сергій Надал повідомив, що у зв'язку з ситуацією з електропостачанням вуличне освітлення працює лише на основних магістралях.

"Водії, знизьте швидкість та будьте максимально обережні, особливо у житлових районах. Прошу вас, використовуйте світловідбиваючі елементи. Вмикайте ліхтарик на телефоні, коли переходите дорогу. Наголосіть дітям, щоб були особливо уважні біля проїжджої частини", — пише він.

Що передувало

Під час масованої атаки із застосуванням ударних безпілотників цієї ночі у Тернополі прогриміли вибухи. Після цього місто частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням. Загалом повітряна тривога у Тернопільській області тривала близько п'яти годин.

На місцеву енергетичну інфраструктуру тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновили роботу пунктів обігріву.

Зазначається, що через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль".

Раніше "Телеграф" писав, що Київщину атакували близько сотні БпЛА.