Київщину атакували близько сотні БпЛА: наслідки ворожої атаки (фото)

Падіння уламків зафіксували в декількох районах

У ніч 26 листопада Київщина знову зазнала атаки ворожих БпЛА. Тривога тривала понад 7 годин, під час якої сили ППО відпрацювали по цілях.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що повітряні загрози були успішно знищені. Він зазначив, що постраждалих немає.

Також влучань у житлові будинки чи об'єкти критичної інфраструктури зафіксовано не було. Втім, падіння уламків зафіксовано в чотирьох районах області.

Внаслідок цього пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль.

Начальник КОВА повідомляє, що пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері, посічені фасади.

Також в одному з населених пунктів уламки зачепили лінію електромережі. На місці працюють оперативні групи, які усувають наслідки обстрілів.

Поліція Київської області задокументувала наслідки ворожої атаки.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що на столицю російські дрони заходили хвилями, групами різної кількості та з різних напрямків.

Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Завдяки оперативній роботі Сил оборони понад десяток ворожих дронів було виявлено та знищено ще до досягнення ними цілей. Попередньо, у Києві немає руйнувань чи постраждалих.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, 26 листопада ворог випустив рекордну кількість безпілотників — 188. Сили ППО знищили 76 БпЛА. 95 дронів втрачено локаційно. Ще 5 дронів змінили курс і полетіли в напрямку Білорусі.

Моніторингові групи пишуть, що лише на Київ проривалося близько 90 дронів.

Раніше "Телеграф" писав, що російські безпілотники пошкодили електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль, в обласному центрі зникло світло. За словами мера міста Сергія Надала, є серйозні пошкодження, ситуація залежить не лише від роботи енергетиків, але й від можливості отримання додаткових потужностей електроенергії. Подібної ситуації зі світлом в Тернополі ще не було, вона найгірша з початку повномасштабної війни.