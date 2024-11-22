Скільки ударів ракетою "Кедр" РФ може завдати по Україні. Буданов назвав мінімум

Ця ракета — носій ядерної зброї

Росія цілком може завдати як мінімум два удари по Україні з застосуванням балістичної ракети "Кєдр", яку вже застосовувала під час атаки на Дніпро.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов на форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни та напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору, передає Новини.LIVE.

"Росія могла зробити два дослідних зразки балістичної ракети "Кєдр". Це інформація станом на жовтень місяць", — сказав Буданов.

За його словами, Росія цілком могла виготовити "трошки більше" цих ракет, але про серійне виробництво наразі не йдеться. Він акцентував, що ракета "Орешник" — наукова назва, а насправді ж система називається "Кєдр". І вона — носій ядерної зброї.

"Те, що вони використали її в без'ядерному варіанті — це, як то кажуть, від них попередження, що вони зовсім з глузду з‘їхали", — каже очільник ГУР.

Нагадаємо, що лідер РФ Володимир Путін назвав зброю, якою було завдано удару по Україні. Адже у мережі писали про міжконтинентальну балістику "Рубеж". Застосування цієї ракети, за словами Путіна, стало "відповіддю" на нібито плани США щодо виробництва та розміщення ракет малої та середньої дальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим насправді нещодавно вдарила Росія по Дніпру та яка різниця між міжконтинентальними ракетами, які називають.