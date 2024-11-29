Всі бачать все. У Кабміні пояснили, де Україна випередила Євросоюз

Країни Євросоюзу керуються загальною директивою, однак без деталізації

Після вступу України в Євросоюз держзакупівлі не стануть ще більш прозорими, тому що вони вже зараз набагато прозоріші, аніж у ЄС. Однак нам є ще куди рухатися у плані підвищення рівня технологічності.

Про це в другій частині інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун. Вона пояснила, як Україна випередила ЄС і де поки відстає.

Більше читайте в публікації: "Якби Росію одразу відрізали від SWIFT, був би результат": Надія Бігун з Мінекономіки про крах росіян, військові закупівлі і предмет заздрості для ЄС".

— Такої системи, в якій всі бачать все, напевно, в світі більше нема. У нас відкрито все від самого початку до самого кінця [тендерів], — каже чиновниця. — Вони могли б стати більш диджиталізованими, з меншою кількістю файлів, зі збільшенням полів (загальна інформація, дата і т.д.), а не як зараз — прикріплені PDF-ки чи стоси документів в оголошенні про торги.

На думку заступниці міністра економіки, у цьому сенсі Україна може багато чого навчити Євросоюз, показати та розказати.

— Тому що в країнах Євросоюзу діють різні закупівельні системи. Наприклад, є загальна директива, але вона не каже, що ви маєте публікувати повністю інформацію про контракт, а тільки істотні умови, — пояснює Надія Бігун. — Ця директива не каже, наприклад, що мають публікуватися на широкий загал пропозиції учасників.

У багатьох країнах Євросоюзу ви не знайдете пропозиції учасників, а там тільки можна звернутися до замовника письмово і попросити, щоб тобі дали. Тільки тоді тобі нададуть цю інформацію, якщо ти сумніваєшся, що там пропозиція конкурента дійсно була кращою, — додає вона.

Водночас Надія Бігун каже, що Україна буде активно диджиталізувати процес виконання контрактів.

— В більшості європейських країн реалізовані пеймент-системи, які дозволяють в державних закупівлях застосовувати повністю електронні документи. Вся [тендерна] взаємодія відбувається в електронному вигляді. Не формується по окремому контракту платіжка на оплату, а це вже частина загальної електронної системи.

За її словами, це вирішує частину корупційних питань.

— Коли йдуть оплати, чітко видно, хто зловживає і затримує [виконання контрактів]. Якщо наступного разу на торги прийшов такий небажаний для замовника постачальник, то покупець затримує оплату, щоб відбити [підряднику] бажання наступного разу брати участь в тендерах, — підсумовує заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше Надія Бігун пояснила "Телеграфу", чого ЄС хоче від України.