Один із департаментів КМДА провів сумнівні тендери: ЗМІ розбиралися

До закупівель з'явилося багато запитання

Департамент територіального контролю Київської міської державної адміністрації (КМДА), відповідальний за паркування та демонтаж МАФів, оголосив два тендери на закупівлю систем відеоспостереження та нагрудних відеокамер, загальна очікувана вартість яких складає 4,75 млн грн. Тендери стосуються закупівлі обладнання для моніторингу паркування та контролю за демонтажем незаконних кіосків у столиці.

З сумнівними закупівлями розбиралося видання "Наші гроші". ЗМІ пише, що один з тендерів, що стосується систем відеоспостереження, вже на завершальному етапі.

15 листопада замовник оголосив намір укласти угоду з єдиним учасником — компанією "Хендел", яка отримала право постачати 10 док-станцій SafetyEye SE-DS1A8CF, призначених для заряджання і зберігання даних з нагрудних відеокамер. Одна док-станція коштує 314 тис. грн, що викликає питання щодо вартості, адже ці станції мають функцію розпізнавання обличчя, сенсорний екран, 2 ГБ оперативної пам'яті та диск на 2 ТБ, а кожна станція здатна заряджати вісім камер одночасно.

Тендер на закупівлю відеокамер SafetyEye SE-BC632D, вартість яких складає 12,5 тис. грн за одиницю, наразі оскаржується. Підприємниця Кіра Коворотня поскаржилася в Антимонопольний комітет через дискримінаційні вимоги до технічних характеристик, зокрема щодо використання спеціальних док-станцій з Linux і функцією розпізнавання обличчя.

У наданому "Хендел" сертифікаті відповідності виробником продукції SafetyEye вказана компанія "Muquan`an (Hangzhou) Technology Co., Ltd." (Китай). Також "Хендел" надала авторизаційний лист від офіційного дистриб’ютора ТМ SafetyEye в Україні ТОВ "Віатек".

Водночас виникають побоювання щодо ідентичності камер SafetyEye з продукцією китайської компанії Hikvision, яка нещодавно потрапила до списку міжнародних спонсорів війни через свою діяльність в Росії. Камери SafetyEye мають технічні характеристики, що збігаються з моделями Hikvision, викликаючи сумніви щодо їхнього походження.

Також ЗМІ ставлять під сумнів прозорість тендеру. Департамент територіального контролю КМДА з 2023 року очолює Михайло Буділов.

Компанія "Хендел", яка була заснована в лютому 2022 року, спочатку керувалась Миколою Зінкіним. З грудня 2022 року власником і директором фірми став Микола Пихтін. Раніше, у період з 2017 по 2021 рік, Пихтін очолював КП "Інформатика", яке підпорядковується Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Цей департамент у 2017–2020 роках очолював Юрій Назаров.

Усього з січня 2023 року "Хендел" отримала державних підрядів на суму 87,92 млн грн.

З 2018 року компанія "Віатек" отримала тендерних контрактів на суму 30 млн грн, а "Світ камер" — на 275 тис. грн з 2022 року.

Тендери на закупівлю відеокамер та док-станцій виявилися спірними не лише через ціни та якість товару, але й через зв'язки з компаніями.

Раніше "Телеграф" писав, що власником ділянки під паркінг на Старокиївській горі виявилася соратниця Віталія Кличка. Як з’ясувалося, одна з ділянок, яка знаходиться у межах Детального плану територій (ДПТ) паркінгу, має досить цікавого власника, пов’язаного з мером Києва комерційними зв’язками.