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Все видят всё. В Кабмине объяснили, где Украина опередила Евросоюз

Автор
Игорь Тимофеев
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Украина будет активно диджитализировать процесс выполнения контрактов
Украина будет активно диджитализировать процесс выполнения контрактов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Страны Евросоюза руководствуются общей директивой, однако без детализации

После вступления Украины в Евросоюз госзакупки не станут еще прозрачнее, потому что они уже сейчас гораздо прозрачнее, чем в ЕС. Однако нам еще есть куда двигаться в плане повышения уровня технологичности.

Об этом во второй части интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она объяснила, как Украина опередила ЕС и где пока отстает.

Больше читайте в публикации: "Если бы Россию сразу отрезали от SWIFT, был бы результат": Надежда Бигун из Минэкономики о крахе россиян, военных закупках и предмете зависти для ЕС".

— Такой системы, в которой все видят всё, наверное, больше нет в мире. У нас открыто все с самого начала до конца [тендеров], — говорит чиновница. — Они могли бы стать более диджитализованными, с меньшим количеством файлов, с увеличением полей (общая информация, дата и т.д.), а не как сейчас — прикреплены PDF-ки или кипы документов в объявлении о торгах.

По мнению замминистра экономики, в этом смысле Украина может многому научить Евросоюз, показать и рассказать.

— Потому что в странах Евросоюза действуют разные закупочные системы. Например, есть общая директива, но она не говорит, что вы должны публиковать полностью информацию о контракте, а только существенные условия, — объясняет Надежда Бигун. — Эта директива не говорит, например, что должны публиковаться на широкие массы предложения участников.

Во многих странах Евросоюза вы не найдете предложения участников, а там только можно обратиться к заказчику в письменном виде и попросить, чтобы тебе дали. Только тогда тебе предоставят эту информацию, если ты сомневаешься, что там предложение конкурента действительно было лучше, — добавляет она.

В то же время Надежда Бигун говорит, что Украина будет активно диджитализировать процесс выполнения контрактов.

— В большинстве европейских стран реализуют пеймент-системы, позволяющие в государственных закупках применять полностью электронные документы. Все [тендерное] взаимодействие происходит в электронном виде. Не формируется по отдельному контракту платеж на оплату, а это уже часть общей электронной системы.

По ее словам, это решает часть коррупционных вопросов.

— Когда идут оплаты, ясно видно, кто злоупотребляет и задерживает [выполнение контрактов]. Если в следующий раз на торги пришел такой нежелательный для заказчика поставщик, то покупатель задерживает оплату, чтобы отбить [подрядчику] желание в следующий раз участвовать в тендерах, — заключает замминистра.

Напомним, ранее Надежда Бигун объяснила "Телеграфу", чего ЕС хочет от Украины.

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#Евросоюз #Госзакупки #Надежда Бегун