У прифронтових районах Донеччини оголосили тендер на утримання доріг

Питання доцільності ремонту та будівництва доріг під час війни турбує багатьох громадян

У Краматорському та Покровському районах, що на Донеччині, хочуть витратити 32,5 млн грн на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Нагадаємо, на частині території останнього з них нині тривають бойові дії. Проєкт охоплює ділянки доріг загальною протяжністю 18,5 кілометра.

У проєкті договору вказано, що строки надання послуг – з моменту підписання договору і до 31 грудня 2024 року. Вартість утримання одного кілометра дороги оцінили у приблизно 1,76 млн грн.

Зауважимо, що дороги загального користування місцевого значення це територіальні, обласні та районні дороги, а не виключно дороги у містах.

За інформацією тендерної документації, яку оприлюднив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації, очікувана вартість робіт становить 32,5 мільйона гривень. Роботи проводитимуться на підконтрольній українській владі території Покровського та Краматорського районів Донецької області.

Загалом Департамент розвитку базових галузей промисловості оголосив тендерів на утримання доріг в прифронтових районах на кілька сотень мільйонів гривень.

Зауважимо, що утримання доріг у прифронтових регіонах має велике значення для фронту. Ремонт та утримання доріг у східних та південних областях України — це, в першу чергу, військова логістика та евакуаційні шляхи.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово коментував питання доцільності ремонту та будівництва доріг під час війни. За його словами, ремонт транспортної інфраструктури в умовах воєнного часу зупиняти не можна.

"Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності та обороноздатності держави через те, що є і зброя, і зерно, і металургія", — заявив Зеленський.

Для довідки: Експлуатаційне утримання автомобільних доріг – це великий комплекс робіт з догляду за дорожньою інфраструктурою. Основними роботами з утримання доріг взимку є чергування та патрулювання доріг, обробка проїзної частини протиожеледними матеріалами, очищення та прибирання її від снігу, впровадження пасивних заходів боротьби зі сніговими заметами для забезпечення безпечних умов дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у прифронтовому місті вирішили реконструювати інфраструктуру. оголосили тендер на розробку документації для реконструкції котельні.