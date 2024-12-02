Третину життя прожив в Україні, товаришував із Шевченком: чого ми не знаємо про Володимира Даля

Правдива історія творця найвідомішого словника

Творець "Толкового словаря живого великорусского языка" Володимир Даль — лексикограф, письменник та етнограф, чия доля є унікальним прикладом культурної єдності та мовного багатства. Він народився 22 листопада 1801 року в селі Луганський завод.

"Телеграф" дізнався, що батьки Володимира Даля були далекими від стереотипного уявлення про "російськість". Його батько, Іван Матвійович Даль, був сином данського офіцера, випускником Йєнського університету. Блискучий інтелектуал, він вільно володів німецькою, англійською, французькою, єврейською, грецькою та латинською мовами.

Мати, Марія Іванівна Фрейтаг, також мала європейське походження. Її батько, Христофор Фрайтаг, був німцем, а бабуся походила зі старовинного роду французьких гугенотів де Мальї. Тож Володимир Даль мав яскраво виражене дансько-німецьке коріння.

Зв'язок з Україною

Доля Володимира Даля тісно пов'язана з українською землею. Після служби в царській армії він працював лікарем в Умані та Кам'янці-Подільському, де активно збирав слова живої української мови. Саме там розпочалася його титанічна робота над укладанням унікального "Толкового словаря живого великорусского языка".

Дружба з Тарасом Шевченком

Особливе місце в біографії Даля посідає його дружба з Тарасом Шевченком. На петербурзьких літературних вечорах вони часто спілкувалися, і Шевченка вражала чудова "рідна мова" Даля. Коли поета було ув'язнено, саме Даль використав свої зв'язки, щоб полегшити його становище та домогтися звільнення.

Цікавий факт: дочка Даля вільно співала українських пісень, а сам лексикограф навіть укладав тлумачний словник української мови, який, на жаль, так і не було видано за його життя.

Як бачимо, Даль чудово знав українську, адже третину життя прожив саме в Україні. Свої твори завжди підписував псевдонімом Козак Луганський.

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