Нам брехали про Менделєєва: хто насправді винайшов горілку і коли вона з’явилася в Україні

Чи замислювалися ви колись, звідки родом популярний алкогольний напій?

Горілка — напій, який міцно увійшов до культури багатьох народів, і українці – не виняток. Але чи знаємо ми справжню історію його виникнення?

"Телеграф" спростовує міф про Менделєєва. І розповідає про стародавні технології дистиляції та складний шлях перетворення звичайної води та зерна на алкоголь.

Хто насправді винайшов горілку

Популярний міф стверджує, що творцем горілки є Д. Менделєєв. Насправді це не більше ніж легенда. Напій існував задовго до народження відомого хіміка. Менделєєв написав наукову працю "Про з'єднання спирту з водою", але його мета не полягала у визначенні ідеальної міцності напою. Цікаво, що сам учений взагалі не вживав горілку, віддаючи перевагу сухому вину.

Хто встановив стандарти міцності

Оптимальний "градус" горілки визначив британський хімік Дж. Гільпін задовго до Менделєєва. За його дослідженнями, ідеал горілки — 38% спирту. Менделєєв лише підтвердив це твердження. Попри це, у країнах СНД досі панує стандарт у 40 градусів, що полегшує оподаткування алкоголю.

Загалом історія горілки сягає глибокої давнини:

I століття до н.е. : в Олександрії греки вперше опанували технологію дистиляції.

: в Олександрії греки вперше опанували технологію дистиляції. IX-X століття : арабський лікар Ар-Разі почав використовувати спирт у медицині.

: арабський лікар Ар-Разі почав використовувати спирт у медицині. Хрестові походи : європейці запозичили технології виробництва з Близького Сходу.

: європейці запозичили технології виробництва з Близького Сходу. Середньовіччя: алхіміки Прованса почали виготовляти спирт на основі винограду.

Коли горілка з'явилась в Україні

Існує легенда, що перша українська горілка з'явилася у 1430 році, коли монах експериментально змішав спирт і воду. Генуезькі торговці привезли винний спирт на українські землі.

Оскільки виноград погано росте в наших широтах, люди почали виробляти напій із зернових культур. Остаточно горілка набула сучасного вигляду лише в XIX столітті з впровадженням технології ректифікації спирту.

Як бачимо, горілка — це не просто напій, а складний продукт з багатовіковою історією. Вона пройшла довгий шлях від медичного засобу до популярного алкоголю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як свого часу пив вино Пантелеймон Куліш. Ця традиція раніше передавалася з покоління в покоління.