Ці цифри вас вразять: скільки картоплі їли українці у ХІХ столітті

Картопля – звичний продукт на українському столі, але мало хто знає, як вона опинилася в наших краях і за яких обставин перетворилася на улюблену страву мільйонів

У XVIII столітті в Україні розпочалася справжня харчова революція. А спричинила її поява картоплі.

Спочатку населення ставилося до нового овочу насторожено, але згодом він назавжди змінив раціон українців. "Телеграф" з'ясував, скільки кілограмів картоплі з'їдали селяни у ХІХ столітті. Цифра вас здивує.

Коли в Україні почали їсти картоплю

Історик розповів, що перші картопляні городи з'явилися в містах. До середини XIX століття вони вже були в передмістях Києва – Куренівці, Пріорці та Звіринці. У 1845 році кияни зібрали понад 600 тонн картоплі, хоча губернатор Іван Фундуклей констатував, що на ринку щороку збувалося 14,5 тисяч возів картоплі — один на кожних чотирьох киян.

Регіони України по-різному сприйняли новий продукт. На Галичині картопля стала основою харчування, де споживання сягало неймовірних 310 кг на людину в рік. Михайло Драгоманов навіть описував бенкети, де всі страви були картопляними – від супу до десерту.

А от у степових губерніях картоплю вирощували здебільшого німецькі колоністи. Місцеві селяни Херсонської та Катеринославської губерній мали достатньо зернових і не відчували потреби в новій культурі.

Містяни експериментували з новим продуктом: пекли, варили, змішували з борошном. Етнограф Василь Милорадович жартома називав поширення картоплі "війною за просвітництво". Перші рецепти були простими: смажена на салі, варена з маком, додавання до традиційних страв – юшки та борщу.

Скільки картоплі їли селяни

Картопля виявилася справжнім порятунком для простого люду. Вона давала стабільні врожаї, могла рости на малородючих землях і дозволяла прогодувати сім'ю навіть з невеликої ділянки. Якщо в середині XVIII століття зібрати 4 тисячі тонн картоплі вважалося успіхом, то наприкінці XIX століття – вже 280 тисяч тонн.

Економічний аспект був не менш важливим. Пуд картоплі коштував 15-25 копійок (денний заробіток ремісника), тоді як пуд житнього борошна – 26-40 копійок. Заможний селянин міг спожити до 150 кг картоплі на рік.

А це перевищує навіть сучасні показники. Найбільше споживання картоплі на душу в Україні – 126 кг (за даними Продовольчої та сільськогосподарська організація ООН, на 2020 р.)

Цікаво, що великих землевласників того часу картопля мало цікавила. Зате її оцінили виробники горілки – адже з неї можна було дешево виготовляти спирт, економлячи зерно для інших потреб.

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