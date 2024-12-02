Без шароварів і вишиванок: ким були і що насправді носили українські козаки

Якими ми уявляємо козаків? Виявляється, козацька мода ХVI — ХVII була зовсім інша

Щоразу, коли ми думаємо про козаків, перед очима постають романтизовані образи з яскравих підручників: хлопці з оселедцями, у вишиванках та широких шароварах. Проте реальність далека від цього стереотипу.

Відомий історик Олексій Сокирко розкриває таємниці справжнього гардероба українських лицарів. "Телеграф" також дізнався чимало цікавого.

Мода лицарського стану

Уявлення про козацький одяг, сформовані романтичною літературою XIX століття, здебільшого далекі від історичної правди. Насправді козацький стрій був набагато складнішим і витонченішим, ніж ми звикли думати.

"Козацький одяг був вишуканий, різноманітний, навіть з елементами аристократизму", — розповідає кандидат історичних наук Олексій Сокирко. Козаки були лицарським станом. Коли в Гетьманщині вони замінили шляхту, то перейняли й основні елементи її культури вбирання. Важливим елементом був головний убір — шапка, яка символізувала честь козака.

Що носили насправді:

Жупани;

Каптани;

Кунтуші;

Шуби-делії;

Елегантні чоботи.

Розвінчуємо міф про вишиванку

Сучасне уявлення про густо вишиту сорочку далеке від історичної реальності. За словами історика, сорочки шили переважно з домашнього полотна. Вишивали їх скромно, звичайною лляною ниткою, а оздоблювали шнурком і тасьмою. Заможні старшини мали особливі сорочки з імпортного німецького та нідерландського полотна, прикрашені гаптуванням та мереживом.

Правда про шаровари

Ще один поширений міф — шаровари. Насправді вони з'явилися лише в другій половині XVIII століття і поширилися під впливом турецької моди. Козаки доби Хмельниччини носили завужені штани.

Взуття: від телячої шкіри до сап'яну

Козацьке взуття було набагато різноманітнішим за стереотипні уявлення. Козаки носили чоботи, виготовлені з телячої шкіри, а більш заможні — з сап’яну (дуже тонкої козячої шкіри). Багатші козаки іноді обирали боти — короткі чоботи-напівчеревики.

Чоботи були різних кольорів, червоних, жовтих відтінків. На ноги надягали панчохи, які могли бути в’язаними або бавовняними. У холодну погоду намотували онучі, а іноді підстилали солому.

Реальний козацький одяг далекий від романтизованих образів. Це була складна, витончена система вбрання, що відображала соціальний статус, культурні впливи та практичні потреби українських лицарів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна було придбати на ярмарку ХVIIІ століття. Асортимент може вразити уяву і сьогодні.