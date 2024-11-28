"Дім, як грім": з якої будівлі почався український модерн і як вона виглядяє сьогодні (фото)

Український модерн — це не просто стиль, а потужний рух, що поєднав народні традиції з європейськими мистецькими тенденціями, назавжди змінивши обличчя вітчизняних міст

На початку XX століття українська культура переживала справжню трансформацію. Архітектура стала одним з найяскравіших виявів цих змін — модерн народжував нову естетику, яка назавжди змінила обличчя українських міст.

Український модерн, відомий у світі як ар-нуво (від французького "нове мистецтво"), став справжньою революцією в архітектурі. Це була не просто зміна естетичних принципів, а глибокий культурний маніфест, що поєднав народні традиції з європейськими мистецькими тенденціями.

Унікальність українського підходу

Дослідник архітектури Артур Ароян пояснює особливість цього періоду: "Українська культура вперше виходить за межі села й церкви, але при цьому не втрачає свого глибинного коріння. Навпаки — вона переосмислює традиції, надаючи їм нового звучання".

Василь Кричевський: архітектор, що змінив парадигму

Точкою відліку українського модерну вважається будівля Полтавського губернського земства, створена Василем Кричевським у 1902 році. Історія створення цієї споруди сама по собі є захопливою розповіддю про мистецьку боротьбу.

Як народився "дім, як грім"

Спочатку адміністрація замовила проєкт архітектору Олександру Ширшову, який запропонував типовий для Російської імперії французький ренесанс. Однак журі конкурсу на чолі з художником Сергієм Васильківським шукало щось принципово нове.

Кричевський представив проєкт, що став справжньою мистецькою маніфестацією:

похилі стіни, що нагадують дерев'яні церкви;

фасад з керамічними вставками різних кольорів;

використання традиційної червоної охри;

унікальний вальмовий дах.

Сергій Васильківський назвав цю споруду "дім, як грім" — настільки вона була революційною для свого часу. Сьогодні у будівлі колишнього земства діє Полтавський краєзнавчий музей.

Характеристики українського модерну

Стиль вирізнявся такими особливостями:

плавні лінії та асиметричність;

поєднання європейських впливів (Віденський сецесіон) з українськими народними мотивами;

використання простих матеріалів;

Шестикутні вікна та характерні шпилі;

декоративність з посиланням на народну творчість.

Короткий злет і придушення

На жаль, український модерн проіснував лише чверть століття. Тоталітарний режим поступово придушував будь-які прояви національної самобутності в мистецтві.

Сьогодні будівлі українського модерну — це не просто архітектурні пам'ятки. Це свідчення духу епохи, коли українська культура намагалася заявити про себе, поєднати традицію та сучасність.

Раніше "Телеграф" розповідав, як творив в Україні та емігрував з СРСР Василь Кричевський. Український митець помер у Венесуелі, а похований у США.