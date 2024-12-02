Треть жизни прожил в Украине, дружил с Шевченко: чего мы не знаем о Владимире Дале

Правдивая история создателя известнейшего словаря

Создатель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Даль — лексикограф, писатель и этнограф, чья судьба является уникальным примером культурного единства и языкового богатства. Он родился 22 ноября 1801 в селе Луганский завод.

"Телеграф" узнал, что родители Владимира Даля были далеки от стереотипного представления о "русскости". Его отец, Иван Матвеевич Даль, был сыном датского офицера, выпускником Йенского университета. Блестящий интеллектуал, он свободно владел немецким, английским, французским, еврейским, греческим и латинским языками.

Мать, Мария Ивановна Фрейтаг, также имела европейское происхождение. Ее отец, Христофор Фрайтаг, был немцем, а бабушка происходила из старинного рода французских гугенотов де Мальи.

Связь с Украиной

Судьба Владимира Даля тесно связана с украинской землей. После службы в царской армии он работал врачом в Умани и Каменце-Подольском, где активно собирал слова живого украинского языка. Там же началась его титаническая работа над созданием уникального "Толкового словаря живого великорусского языка".

Дружба с Тарасом Шевченко

Особое место в биографии Даля занимает его дружба с Тарасом Шевченко. На петербургских литературных вечерах они часто общались, и Шевченко поражала замечательная "родная речь" Даля. Когда поэт был в заключении, именно Даль использовал свои связи, чтобы облегчить его положение и добиться освобождения.

Интересный факт: дочь Даля свободно пела украинские песни, а сам лексикограф даже составлял толковый словарь украинского языка, который, к сожалению, так и не был издан при его жизни.

Как видим, Даль прекрасно знал украинский, ведь треть жизни прожил именно в Украине. Свои произведения всегда подписывал псевдонимом Казак Луганский.

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