Від копи до гривні: історик розповів, як змінювалися гроші в Україні за століття

Маловідомі секрети української монетної системи від княжих часів до початку ХХ століття

Що криється за звичайною монетою? Історія грошей — це не просто папірці та метал, а справжня подорож крізь культуру, економіку та повсякденне життя народу.

Чи знали ви, що колись українці рахували гроші "копами", а монета могла мати назву від списа? Дослідник Владислав Безпалько розповів про унікальну історію грошей на українських землях від XIV до XX століття.

Копа

Термін "копа" для багатьох асоціюється з казкою про Козу-Дерезу, але насправді це була важлива одиниця лічби. Копа дорівнювала 60 штукам чого-небудь — від снопів збіжжя до яєць. Найчастіше копу використовували для підрахунку грошей: три копи — це 180 грошів!

Золотий

Наприкінці XV століття з'явилася грошова одиниця "золотий", яка дорівнювала 30 польським грошам. У Гетьманщині золотий становив 20 російських копійок. Цікаво, що сучасний польський "злотий" походить від цієї історичної назви.

Гривня

Гривня — майже унікальна назва, що пережила віки. Спочатку це був срібний зливок і лічильна одиниця в 48 грошів. У XVIII столітті гривня означала 10, а потім 3 копійки. А під час Української революції 1917-1921 років завдяки Михайлу Грушевському гривня стала офіційною грошовою одиницею УНР.

Гріш

"Гріш" походить від латинського "grossus denarius" — "великий/товстий денарій". Перші гроші потрапили в наш обіг на початку XIV століття — чеського карбування, так званий празький або "широкий" гріш. Від них беруть походження гроші двох систем — польської та литовської.

Копійка

Назва "копійка" походить від слова "копіє" (спис). У XVI столітті на монетах карбували вершника зі списом. Цікаво, що спочатку українці не сприймали мідні копійки, називаючи їх "рудими" і відмовляючись приймати. На лівобережжі копійка увійшла у широкий вжиток лише в середині XVII століття.

Пенязь та шаг

Пенязь — дрібна монета від XIV до XVI століття, розмінна одиниця до гроша. В польській і литовській монетних системах вони були дещо відмінними номіналами: у першій гріш поділявся на 18 пенязів, у другій — на 10.

Шаг мав кілька версій походження — від східної монети до давнього слова "сяг". В Гетьманщині шаг становив 2 копійки. З реформою 1839—1843 років назву шаг перенесли на монету ½ копійки. В часи УНР шаг як 1/100 гривні став новою розмінною одиницею української валютної системи.

Шеляг

Шеляг має не менш цікаву історію. Назва походить від слов'янської версії германського "шилінг" і спочатку означала золоту візантійську монету "солід". У XVI столітті шеляг став номіналом у 1/3 гроша в польській монетній системі. Протягом усього XVII століття він був панівною дрібною монетою на українських землях.

Цікаві факти

У XV столітті різні монетні системи мали власні особливості: польські та литовські гроші відрізнялися вмістом срібла та співвідношенням.

Навіть у російськомовних документах XVIII століття люди продовжували говорити "гроші", а не "деньги".

Як бачимо, грошова термінологія — це не просто назви. Це ціла культурна спадщина, що відображає економічні та соціальні процеси різних епох.

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