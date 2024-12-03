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Від копи до гривні: історик розповів, як змінювалися гроші в Україні за століття

Автор
Катерина Шполянська
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Про що розповідають старовинні монети
Про що розповідають старовинні монети. Фото Колаж "Телеграфу"

Маловідомі секрети української монетної системи від княжих часів до початку ХХ століття

Що криється за звичайною монетою? Історія грошей — це не просто папірці та метал, а справжня подорож крізь культуру, економіку та повсякденне життя народу.

Чи знали ви, що колись українці рахували гроші "копами", а монета могла мати назву від списа? Дослідник Владислав Безпалько розповів про унікальну історію грошей на українських землях від XIV до XX століття.

Копа

Термін "копа" для багатьох асоціюється з казкою про Козу-Дерезу, але насправді це була важлива одиниця лічби. Копа дорівнювала 60 штукам чого-небудь — від снопів збіжжя до яєць. Найчастіше копу використовували для підрахунку грошей: три копи — це 180 грошів!

Золотий

Наприкінці XV століття з'явилася грошова одиниця "золотий", яка дорівнювала 30 польським грошам. У Гетьманщині золотий становив 20 російських копійок. Цікаво, що сучасний польський "злотий" походить від цієї історичної назви.

Гривня

Гривня — майже унікальна назва, що пережила віки. Спочатку це був срібний зливок і лічильна одиниця в 48 грошів. У XVIII столітті гривня означала 10, а потім 3 копійки. А під час Української революції 1917-1921 років завдяки Михайлу Грушевському гривня стала офіційною грошовою одиницею УНР.

Гріш

"Гріш" походить від латинського "grossus denarius" — "великий/товстий денарій". Перші гроші потрапили в наш обіг на початку XIV століття — чеського карбування, так званий празький або "широкий" гріш. Від них беруть походження гроші двох систем — польської та литовської.

Копійка

Назва "копійка" походить від слова "копіє" (спис). У XVI столітті на монетах карбували вершника зі списом. Цікаво, що спочатку українці не сприймали мідні копійки, називаючи їх "рудими" і відмовляючись приймати. На лівобережжі копійка увійшла у широкий вжиток лише в середині XVII століття.

Пенязь та шаг

Пенязь — дрібна монета від XIV до XVI століття, розмінна одиниця до гроша. В польській і литовській монетних системах вони були дещо відмінними номіналами: у першій гріш поділявся на 18 пенязів, у другій — на 10.

Шаг мав кілька версій походження — від східної монети до давнього слова "сяг". В Гетьманщині шаг становив 2 копійки. З реформою 1839—1843 років назву шаг перенесли на монету ½ копійки. В часи УНР шаг як 1/100 гривні став новою розмінною одиницею української валютної системи.

Шеляг

Шеляг має не менш цікаву історію. Назва походить від слов'янської версії германського "шилінг" і спочатку означала золоту візантійську монету "солід". У XVI столітті шеляг став номіналом у 1/3 гроша в польській монетній системі. Протягом усього XVII століття він був панівною дрібною монетою на українських землях.

Цікаві факти

  • У XV столітті різні монетні системи мали власні особливості: польські та литовські гроші відрізнялися вмістом срібла та співвідношенням.
  • Навіть у російськомовних документах XVIII століття люди продовжували говорити "гроші", а не "деньги".

Як бачимо, грошова термінологія — це не просто назви. Це ціла культурна спадщина, що відображає економічні та соціальні процеси різних епох.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ласували українці XVIII століття на Воздвиженському ярмарку. Асортимент вражає уяву.

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#Україна #Гроші #Традиції