Як в українських хатах робили вікна ще до появи скла: історик розповів про цікаву технологію

До появи звичного скла українські селяни використовували унікальні інженерні рішення для вікон

Сучасні вікна здаються нам чимось звичним і буденним. Однак століття тому в українських оселях існували унікальні конструкції, які докорінно відрізнялися від сьогоднішніх.

Історик розповів про волокове вікно – справжній інженерний винахід наших предків. "Телеграф" ділиться цікавим про традиційне українське житло.

Що таке волокове вікно

Волокове вікно отримало свою назву через особливий механізм руху: дерев'яна шибка могла "волокатися", тобто пересуватися всередині віконної рами по спеціальних дерев'яних рейках. Це дозволяло господарям контролювати провітрювання та освітлення приміщення.

Головною особливістю такого вікна була саморобна дощечка, зазвичай виготовлена з тонкої світлої деревини з максимально гладкою поверхнею. Розмір робили такий, щоб вона вільно ковзала по рейках.

Технологічні особливості

До появи скла наші предки використовували різні підручні матеріали для створення "віконної перегородки". Зокрема, поширеною була технологія використання натягнутої тонкої шкіри тварин, спеціально обробленого міхура худоби або щільної промасленої тканини. Ці матеріали дозволяли пропускати хоч трохи денного світла, проте утримуючи тепло всередині приміщення.

Еволюція віконних технологій

З часом волокові вікна поступилися місцем більш досконалим конструкціям. З'явилося скло і розміри віконних прорізів збільшилися. Ще пізніше почали використовувати металеві напрямні.

Сьогодні волокові вікна можна побачити хіба що в музеях або старовинних реконструйованих будинках. Але ця технологія демонструє неабияку винахідливість українських селян. Вони вміли знаходити функціональні рішення з мінімальними технологічними можливостями.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в укрїнаських хатах не було великих вікон. І річ зовсім не в склі.