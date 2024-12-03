От копы к гривне: историк рассказал, как менялись деньги в Украине за столетие

Малоизвестные секреты украинской монетной системы от княжеских времен до начала ХХ века

Что кроется за обычной монетой? История денег – это не просто бумажки и металл, а настоящее путешествие сквозь культуру, экономику и повседневную жизнь народа.

Знали ли вы, что когда-то украинцы считали деньги копами, а монета могла получить название от копья? Исследователь Владислав Беспалько рассказал об уникальной истории денег на украинских землях от XIV до XX века.

Копа

Термин "копа" для многих ассоциируется со сказкой о Козе-Дерезе, но на самом деле это была немаловажная единица счета. Копа равнялась 60 штукам чего-нибудь — от снопов зерна до яиц. Чаще всего копу использовали для подсчета денег: три копы – это 180 денег!

Золотой

В конце XV века появилась денежная единица "золотой", равная 30 польским грошам. В Гетманщине золотой составлял 20 российских копеек. Интересно, что современный польский "злотый" происходит от этого исторического названия.

Гривна

Гривна — почти уникальное название, пережившее века. Сначала это был серебряный слиток и счетная единица в 48 грошей. В XVIII веке гривна означала 10, а затем 3 копейки. А во время Украинской революции 1917-1921 годов благодаря Михаилу Грушевскому гривна стала официальной денежной единицей УНР.

Гриш

"Грош" происходит от латинского "grossus denarius" — "большой/толстый денарий". Первые гроши, попавшие в наше обращение в начале XIV века, — чешской чеканки, так называемый пражский или "широкий" грош. От них берут происхождение деньги двух систем – польской и литовской.

Копейка

Название "копейка" происходит от слова "копие" (копье). В XVI веке на монетах чеканили всадника с копьем. Интересно, что сначала украинцы не воспринимали медные копейки, называя их "рыжими" и отказываясь принимать. На левобережье копейка вошла в широкое использование только в середине XVII века.

Пенязь и шаг

Пенязь – мелкая монета от XIV до XVI века, разменная единица до гроша. В польской и литовской монетных системах они несколько различались номиналами: в первой деньги делился на 18 пенязов, во второй — на 10.

Шаг имел несколько версий происхождения — от восточной монеты до древнего слова "сяг". В Гетманщине шаг составлял 2 копейки. С реформой 1839—1843 годов название шаг перенесли на монету ½ копейки. Во времена УНР шаг как 1/100 гривны стал новой разменной единицей украинской валютной системы.

Шеляг

Шеляг имеет не менее интересную историю. Название произошло от славянской версии германского "Шиллинг" и первоначально означало золотую византийскую монету "солид". В XVI веке шеляг стал номиналом в 1/3 гроша в польской монетной системе. В течение всего XVII века он был господствующей мелкой монетой на землях Украины.

Интересные факты

В XV веке разные монетные системы имели свои особенности: польские и литовские деньги отличались содержанием серебра и соотношением.

Даже в русскоязычных документах XVIII века люди продолжали говорить "гроши", а не "деньги".

Как видим, денежная терминология – это не просто названия. Это целое культурное наследие, отражающее экономические и социальные процессы разных эпох.

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