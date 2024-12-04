Глибокі удари дронів по Росії стали неефективними: чим їх замінити

Україна вчасно використала своє вікно можливостей

Глибокі удари (deep strike) українських дронів по території ворога раніше були ефективними, однак росіяни знайшли їм протидію. І тепер нам дедалі складніше завдавати ударів на відстані в сотні чи навіть тисячі кілометрів від лінії фронту.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона пояснила, що має прийти на зміну глибоким ударам.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

— Що таке наші deep strike — це ракети для бідних. Вони працювали якийсь час війни, але зараз все більше потрібно deep strike, тому що кожна міра з часом передбачає контрміру, — пояснює волонтерка. — Чому ви не бачите успішних потоплень російського флоту нашими морськими дронами. Тому що росіяни виробили контрміри. Було якесь вікно можливостей, ми в це вікно можливостей застрибнули і певну можливість використали.

Так само з deep strike, — каже засновниця "Victory Drones". — Якщо колись потрібно було витратити 10 deep strike, щоб завдати шкоди на мільярд доларів, то зараз потрібно використати 1000 deep strike, щоб завдати шкоди на 500 мільйонів доларів.

— Зараз необхідні комбіновані атаки. До речі, ворог це активно і застосовує: бойові дрони, котрі летять на Україну, в той же час летять дрони-приманки і ракети різних типів. Такі комбіновані атаки дають результат. Ракет від західних партнерів об'єктивно мало. Треба значно-значно більше і при цьому розвивати власну ракетну програму, — каже волонтерка.

За її словами, Україна також завдає комбінованих ударів по території ворога, але неспівмірно менше, аніж противник. Тому нам потрібно більше цього ресурсу.

— Машину війни треба розбивати там, де вона зароджується. На території Росії, на сотнях і тисячах кілометрів у глибину. І при бажанні їх можна навіть там діставати і спалювати, просто для цього необхідна чітка позиція партнерів. Не мирити нас на умовах Росії, а дійсно відновити справедливість і міжнародно визнані кордони.

Або, для початку, варто говорити зараз про кордони 2022-го року. Навіть якщо нас будуть намагатися саджати за переговори на російських умовах, ми повинні зберігати свою суб'єктність і чітку позицію. При цьому постійно артикулювати, що ми й самі працюємо над своїми спроможностями, — підсумовує Марія Берлінська.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна може завдати по ворогу ударів на глибину у майже 2000 кілометрів.