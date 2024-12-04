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Глибокі удари дронів по Росії стали неефективними: чим їх замінити

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Українці глибокими ударами нищать воєнну машину ворога Новина оновлена 04 грудня 2024, 19:11
Українці глибокими ударами нищать воєнну машину ворога. Фото Колаж "Телеграфу"

Україна вчасно використала своє вікно можливостей

Глибокі удари (deep strike) українських дронів по території ворога раніше були ефективними, однак росіяни знайшли їм протидію. І тепер нам дедалі складніше завдавати ударів на відстані в сотні чи навіть тисячі кілометрів від лінії фронту.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона пояснила, що має прийти на зміну глибоким ударам.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

— Що таке наші deep strike — це ракети для бідних. Вони працювали якийсь час війни, але зараз все більше потрібно deep strike, тому що кожна міра з часом передбачає контрміру, — пояснює волонтерка. — Чому ви не бачите успішних потоплень російського флоту нашими морськими дронами. Тому що росіяни виробили контрміри. Було якесь вікно можливостей, ми в це вікно можливостей застрибнули і певну можливість використали.

Так само з deep strike, — каже засновниця "Victory Drones". — Якщо колись потрібно було витратити 10 deep strike, щоб завдати шкоди на мільярд доларів, то зараз потрібно використати 1000 deep strike, щоб завдати шкоди на 500 мільйонів доларів.

— Зараз необхідні комбіновані атаки. До речі, ворог це активно і застосовує: бойові дрони, котрі летять на Україну, в той же час летять дрони-приманки і ракети різних типів. Такі комбіновані атаки дають результат. Ракет від західних партнерів об'єктивно мало. Треба значно-значно більше і при цьому розвивати власну ракетну програму, — каже волонтерка.

За її словами, Україна також завдає комбінованих ударів по території ворога, але неспівмірно менше, аніж противник. Тому нам потрібно більше цього ресурсу.

— Машину війни треба розбивати там, де вона зароджується. На території Росії, на сотнях і тисячах кілометрів у глибину. І при бажанні їх можна навіть там діставати і спалювати, просто для цього необхідна чітка позиція партнерів. Не мирити нас на умовах Росії, а дійсно відновити справедливість і міжнародно визнані кордони.

Або, для початку, варто говорити зараз про кордони 2022-го року. Навіть якщо нас будуть намагатися саджати за переговори на російських умовах, ми повинні зберігати свою суб'єктність і чітку позицію. При цьому постійно артикулювати, що ми й самі працюємо над своїми спроможностями, — підсумовує Марія Берлінська.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна може завдати по ворогу ударів на глибину у майже 2000 кілометрів.

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#Дрони #Марія Берлінська