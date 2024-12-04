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Глубокие удары дронов по России стали неэффективными: чем их заменить

Автор
Игорь Тимофеев
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Украинцы глубокими ударами уничтожают военную машину врага
Украинцы глубокими ударами уничтожают военную машину врага. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украина вовремя использовала свое окно возможностей

Глубокие удары (deep strike) украинских дронов по территории врага раньше были эффективными, однако россияне нашли им противодействие. И теперь нам все сложнее наносить удары на расстоянии в сотни или даже тысячи километров от линии фронта.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтерша и основательница "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, что должно прийти на смену глубоким ударам.

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— Что такое наши deep strike — это ракеты для бедных. Они работали какое-то время, но сейчас все больше нужно deep strike, потому что каждая мера со временем предусматривает контрмеру, — объясняет волонтерша. — Почему вы не видите успешных потоплений российского флота нашими морскими дронами. Потому что россияне выработали контрмеры. Было какое-то окно возможностей, мы в это окно возможностей запрыгнули и определенную возможность использовали.

Так же с deep strike, — говорит основательница "Victory Drones". — Если когда-то нужно было потратить 10 deep strike, чтобы нанести ущерб на миллиард долларов, то сейчас нужно использовать 1000 deep strike, чтобы нанести ущерб в 500 миллионов долларов.

— Сейчас необходимы комбинированные атаки. Кстати, враг это активно и применяет: летящие на Украину боевые дроны, в то же время летящие дроны-приманки и ракеты разных типов. Такие комбинированные атаки дают результат. Ракет от западных партнеров объективно мало. Надо значительно больше и при этом развивать собственную ракетную программу, — говорит волонтерша.

По ее словам, Украина также наносит комбинированные удары по территории врага, но несоизмеримо меньше, чем противник. Поэтому нам нужно больше этого ресурса.

— Машину войны нужно разбивать там, где она зарождается. На территории России, в сотнях и тысячах километров в глубину. И при желании их можно даже там доставать и сжигать, просто для этого необходима четкая позиция партнеров. Не мирить нас на условиях России, а действительно восстановить справедливость и международно признанные границы.

Или, для начала, стоит говорить сейчас о границах 2022 года. Даже если нас постараются сажать за переговоры на российских условиях, мы должны сохранять свою субъектность и четкую позицию. При этом постоянно артикулировать, что мы и сами работаем над своими способностями, — заключает Мария Берлинская.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина может нанести по врагу удары на глубину почти в 2000 километров.

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