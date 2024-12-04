Глубокие удары дронов по России стали неэффективными: чем их заменить

Украина вовремя использовала свое окно возможностей

Глубокие удары (deep strike) украинских дронов по территории врага раньше были эффективными, однако россияне нашли им противодействие. И теперь нам все сложнее наносить удары на расстоянии в сотни или даже тысячи километров от линии фронта.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтерша и основательница "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, что должно прийти на смену глубоким ударам.

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— Что такое наши deep strike — это ракеты для бедных. Они работали какое-то время, но сейчас все больше нужно deep strike, потому что каждая мера со временем предусматривает контрмеру, — объясняет волонтерша. — Почему вы не видите успешных потоплений российского флота нашими морскими дронами. Потому что россияне выработали контрмеры. Было какое-то окно возможностей, мы в это окно возможностей запрыгнули и определенную возможность использовали.

Так же с deep strike, — говорит основательница "Victory Drones". — Если когда-то нужно было потратить 10 deep strike, чтобы нанести ущерб на миллиард долларов, то сейчас нужно использовать 1000 deep strike, чтобы нанести ущерб в 500 миллионов долларов.

— Сейчас необходимы комбинированные атаки. Кстати, враг это активно и применяет: летящие на Украину боевые дроны, в то же время летящие дроны-приманки и ракеты разных типов. Такие комбинированные атаки дают результат. Ракет от западных партнеров объективно мало. Надо значительно больше и при этом развивать собственную ракетную программу, — говорит волонтерша.

По ее словам, Украина также наносит комбинированные удары по территории врага, но несоизмеримо меньше, чем противник. Поэтому нам нужно больше этого ресурса.

— Машину войны нужно разбивать там, где она зарождается. На территории России, в сотнях и тысячах километров в глубину. И при желании их можно даже там доставать и сжигать, просто для этого необходима четкая позиция партнеров. Не мирить нас на условиях России, а действительно восстановить справедливость и международно признанные границы.

Или, для начала, стоит говорить сейчас о границах 2022 года. Даже если нас постараются сажать за переговоры на российских условиях, мы должны сохранять свою субъектность и четкую позицию. При этом постоянно артикулировать, что мы и сами работаем над своими способностями, — заключает Мария Берлинская.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина может нанести по врагу удары на глубину почти в 2000 километров.