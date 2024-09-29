Волонтер Марія Берлінська звернула увагу на проблеми України

Не хочу нікого лякати. Але скажу те, що думаю. Все ж таки всі дорослі люди, і тепла ванна пропаганди закінчується братськими могилами в стертих в бетонні пустелі містах.

Сподіваюсь всі це вже розуміють, і не прийдуть натовпи коментаторів знову розказувати, як я своїм песимізмом всім псую настрій і апетит.

Отже. Якщо ми зараз не змінимо способи та методи введення війни, підготовки людей, забезпечення фронту.

Якщо ми не змінимо засадничі підходи, самі основи функціонування суспільства у воєнний час. Якщо ми не покладемо в базу, в головне правило — весь тил працює на те, щоб вижив фронт. А фронт стримує ворога від просування на захід, щоб вижив тил.

Якщо ми не змінимо правила гри, де за хабар можна виїхати, де є привілейовані касти, які ніколи не будуть воювати чи волонтерити, де чиновник йде з роботи в 16:50, де немає конкретних показників ефективності кожного в тилу в розрізі фронту.

Якщо при цьому Росія буде в тому ж темпі нарощувати військову машину всередині і при цьому воювати проти нас об'єднаним ВПК Китаю, Білорусі, Ірану, Північної Кореї, etc.

Якщо при цьому партнери продовжать вагатись і висилати допомогу невчасно, мало, неякісно, бюрократично погоджуючи кожен постріл.

Якщо всі умови в цьому рівнянні будуть виконані — в кінці ми отримуємо знак дорівнює. Все це дорівнює капітуляції.

Я пишу цей текст в кінці вересня 2024. Якщо ми зовсім не змінимось, ми добровільно капітулюємо максимум за кілька років. Мотивовані люди на фронті закінчаться.

А найважливіше — закінчить воля до спротиву, закінчиться дух. А це головне на будь якій війні.

Або змінимось або помремо.

Джерело: пост Берлінської у Facebook