На війні загинув відомий український музикант: "робив багато добрих справ" (фото)

Військовому було 39 років

На фронті загинув український музикант Юрій Мелофон, виконуючи бойове завдання.

Про трагедію стало на своїй сторінці в Instagram повідомила співачка Лавіка (справжнє ім’я — Любов Юнак).

Так, за її словами, музикант загинув на передовій під час виконання бойового завдання 2 грудня.

"Ми знайомі з 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки, які підкорювали й запалювали серця. І ви їх чули й знаєте, просто не знаєте, що це він, тому що в кліпах була я", — зазначила Лавіка.

Водночас вона згадала, що у перші дні Юрій перший із усіх друзів запитував, що потрібно волонтерам. При цьому, навіть перебуваючи на фронті, Мелофон писав і питав, як справи, а також підтримував збори, які робила співачка.

"Юра так багато робив добрих справ і, навіть перебуваючи на фронті, завжди писав першим, питав, як стан і як справи. А коли загинув мій брат — він агітував увесь свій батальйон заходити в Дію та оголосити мою петицію, щоб зібралися голоси. не здаватися у цій справі, адже "брат боровся, і ти бійся", — згадала співачка.

Лавіка каже, що останнім повідомленням від Юрія було її вітання з днем народження.

"Останнє повідомлення було з привітанням мене з днем народження. Після був його збір, який ми закрили. А тепер його немає. Є син, є сімʼя. Його друзі відкрили банку, і я буду вам дуже вдячна, якщо ви вшануєте його памʼять, бо тепер боротися за неї треба нам. І не забувати. Ніколи. Вічна памʼять Герою", – написала співачка.

Юрій Мелофон — що про нього відомо

Музиканту було 39 років. Він працював з багатьма українськими зірками, писав музику, був діджеєм та музикантом.

Він співпрацював із лейблом Moon Records.

Вдома Юрій залишився маленький син. Нерідко він ділився фотографіями з дитиною в соціальних мережах і тішився її успіхами.

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