На войне погиб известный украинский музыкант: "делал много добрых дел" (фото)

Военному было 39 лет

На фронте погиб украинский музыкант Юрий Мелофон, выполняя боевое задание. Дома у военного осталась семья и в том числе маленький сын.

О трагедии стало на своей странице в Instagram сообщила певица Лавика (настоящее имя — Любовь Юнак). При жизни Мелофон сотрудничал со многими украинскими знаменитостями, в том числе и с ней.

Так, по ее словам, музыкант погиб на передовой во время исполнения боевого задания 2 декабря.

"Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я", — отметила Лавика.

Вместе с тем она вспомнила, что в первые дни Юрий первый из всех друзей спрашивал, что нужно волонтерам. При этом, даже находясь на фронте Мелофон писал и спрашивал, как дела, а также поддерживал сборы, которые делала певица.

"Юра так много делал добрых дел и, даже находясь на фронте, всегда писал первым, спрашивал, как состояние и как дела. А когда погиб мой брат — он агитировал весь свой батальон заходить в Дію и огласить мою петицию, чтобы собрались голоса. Просил не сдаваться по этому делу, ведь "брат боролся, и ты сражайся", — вспомнила певица.

Лавика говорит, что последним сообщением от Юрия было поздравление ее с днем рождения.

"После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья. Его друзья открыли банку, и я буду вам очень благодарна, если вы почтите его память, потому что теперь бороться за нее надо нам. И не забывать. Никогда. Вечная память Герою", — добавила певица.

Юрий Мелофон — что о нем известно

Музыканту было 39 лет. Он работал с многими украинскими звездами, писал музыку, был диджеем и музыкантом.

Он сотрудничал с лейблом Moon Records.

Дома у Юрия остался маленький сын. Нередко он делился фотографиями с ребенком в социальных сетях и радовался его успехам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим украинским военным Павлом Ведибидой. Боец отдал жизнь 13 ноября в бою с российскими оккупантами под Часовым Яром, Донецкой области. Он защищал Донецкий аэропорт и участвовал в Революции Достоинства.